¥ä¡¼¥ì¥ó¥º½Ð°æ¡ÖµîÇ¯¤è¤ê8¥¥í¡Ä¡×·ãÂÀ¤ê¡¡¡Ö¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¡©¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¡×¤¬19Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î½Ð°æÈ»Ç·²ð¡Ê38¡Ë¤¬·ãÂÀ¤ê¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤ÎËÜÈÖ¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤Ç¡¢M¡Ý1¤Ø±¿µ¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¤ä¥È¡¼¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð°æ¤Ï¡ÖM¡Ý1¤¬1Ç¯¤Ç°ìÈÖ¿À·Ð¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤Î¤Ç¡¢M¡Ý1¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Í¥¿¤ò¤¬¡¼¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂÎ½Å¤âÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤ËÆê¸¶¿¿¼ù¡Ê39¡Ë¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤óÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤Î¿Í¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¿µÕ¤ÎÀâÌÀ¡£¡Ö²ñ¤Ã¤¿»þ¤«¤é15¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£½Ð°æ¤â¡ÖµîÇ¯¤³¤³¤ËÍè¤¿»þ¤è¤ê¤â¡¢8¥¥í¤¯¤é¤¤ÂÀ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¡£
¡¡¶âÍËMC¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤«¤é¡Ö¶ÛÄ¥¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½Ð°æ¤Ï¡Ö¤¢¤ÈM¡Ý1¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¿¿Áê¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¥ß¥Ã¥Ä¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£