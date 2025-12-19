¡Úµð¿Í¡Ûº£µ¨¸½Ìò°úÂà¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ¤È·ÀÌóÄù·ë¡¡Âç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¾ÍèÍË¾Áª¼ê¤òÄ´ºº¤¹¤ëÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï19Æü¡¢º£µ¨¤«¤®¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤È2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤ÇÊÔÀ®ËÜÉô»²Í¿¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ïº£¸å¤ÏÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ä¹ñºÝÉô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÍË¾Áª¼ê¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÄ´ºº¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤Ë¿§¡¹¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£