ÊÕÌî¸Å¤¯¤¤ÂÇ¤ÁÈ¾Ç¯¤Ö¤êºî¶ÈºÆ³«¡¡Æð¼åÃÏÈ×²þÎÉ¤Ç²ÆìËÉ±Ò¶É
¡¡ÊÆ·³ÉáÅ·´ÖÈô¹Ô¾ì¡Ê²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¡Ë¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å°ÜÀß¤ò½ä¤ê¡¢ËÉ±Ò¾Ê²ÆìËÉ±Ò¶É¤Ï19Æü¡¢ÊÕÌî¸ÅÅìÂ¦¤ÎÂç±ºÏÑ¤ÇÆð¼åÃÏÈ×¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤Äì¤Ë¤¯¤¤¤òÂÇ¤Á¹þ¤àºî¶È¤òºÆ³«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ¼¤¦°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢6·î¤ËÂç·¿ºî¶ÈÁ¥¤¬¸½¾ì³¤°è¤«¤éÂàÈò¡£ºî¶È¤Ï¤Û¤ÜÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Æð¼åÃÏÈ×²þÎÉ¤Ï4Ç¯Í¾¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤¤Ìó7ËüËÜ¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÍ½Äê¤À¤¬¡¢11·îËö¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÌó2900ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÃÙ±ä¥ê¥¹¥¯¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£