¶âÍ»Ä£¡¢ÃÏ°è¶âÍ»¶¯²½¥×¥é¥óºöÄê¡¡ºÆÊÔ»þ¤Î¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ³È½¼
¡¡¶âÍ»Ä£¤Ï19Æü¡¢ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤òÂ¥¤¹¡ÖÃÏ°è¶âÍ»ÎÏ¶¯²½¥×¥é¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºÆÊÔ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñ¤¬ºâÌ³´ðÈ×¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¸øÅª»ñ¶â¤òÃíÆþ¤··Ð±Ä¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤¬Ãì¤À¡£¶âÍ»µ¡Ç½¶¯²½Ë¡¤Î²þÀµ°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ø¤ÎÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¶âÍø¾å¾º¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÃæÄ¹´üÅª¤Ê»Üºö¤òÎóµó¡£À¯ÉÜ¤¬ÃÏ°è¶âÍ»¤òÄÌ¤¸ÃÏÊý·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡ºÆÊÔ¸òÉÕ¶â¤Ï¡¢2026Ç¯3·îËö¤Î¿½ÀÁ´ü¸Â¤ò31Ç¯3·îËö¤Ë±äÄ¹¡£¾å¸Â¤Ï¸½¹Ô¤Î30²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£ÃÏ¶ä¤È¿®¶â¡¢¿®ÍÑÁÈ¹ç¤¬¹çÊ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë25²¯±ß¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£