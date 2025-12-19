¥¿¥¤¾¯½÷¡ÈÀÅªÀÜµÒ¡É»ö·ï¡¡ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤ÎÊì¿Æ¡¢Íè½µ¤Ë¤â¥¿¥¤Á÷´Ô¤Î¸«ÄÌ¤·
ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÀÅª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬¡¢Íè½µ¤Ë¤â¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤³¤È¤·11·î¡¢Ê¸µþ¶è¤Î¥ê¥é¥¯¥»¡¼¥·¥ç¥óÅ¹¤Ç12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅª¤ÊÀÜµÒ¤ò¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¾¯½÷¤ÎÊì¿Æ¤¬¾¯½÷¤òÆüËÜ¤Ë»Ä¤·¤ÆÎ¥¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÂæÏÑ¤ÇÇä½Õ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤¬Íè½µ¤Ë¤â¥¿¥¤¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤·Ù»¡¤ÏÊì¿Æ¤¬µ¢¹ñ¤·¼¡Âè¡¢¿Í¿È¼è°ú¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Êì¿Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤âÂáÊá¾õ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤ÏÊì¿Æ¤Î¹ñÀÒ¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£