¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õºä¾åÇ¦¤È¶¦±é¤Ë´î¤Ó¡¡¿·½ÕÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡Ú¥²¥¹¥È°ìÍ÷¡¦¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡2026Ç¯1·î2Æü¸á¸å4»þ5Ê¬¤«¤é¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Î¿·½ÕÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë´î¤Ö¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯·ÝÇ½³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¡¢¹¥´¶ÅÙ1°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¢ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë¤È¤¤¤¦¡Ö·ÝÇ½³¦ºÇ¶¯¤Î±¿¤Î»ý¤Á¼ç¡×¤Ç¤¢¤ëMC3¿Í¤Î¤â¤È¡¢Ç¯½é¤á¤ËÃ¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö1Ç¯¤Î±¿Àª¡×¤òÀê¤¦¡Ö¿·½Õ¥¬¥ÁÀê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡×¡£ÈÖÁÈ¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡¢¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸ÃÂÆü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Á´±¿Àª¤òÁí¹ç¤·¤¿¡Ö2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡áºÇ¹¬±¿¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï2025Ç¯¤â°ÂÄê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ºä¾åÇ¦¡¢¶áÆ£½ÕºÚ¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¤Ë²Ã¤¨¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë»Ë¾å½é¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¡¢26Ç¯¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ëA¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¤Î·îÂÅ·²»¤È¤¤¤¦25Ç¯¤ËÂç³èÌö¤·¡¢26Ç¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÌÌ¡¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î±¿Àª¤Ï¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãMC¡ä
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
ºä¾åÇ¦
¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
µÆÃÏ°¡Èþ
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
¡ãÀê¤¤»Õ¡ä
ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó
¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú
¥·¥¦¥Þ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
°ËÃ£¡§º£²ó¡¢Èó¾ï¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å¾Â¡§¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î³§¤µ¤ó¤âÀê¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤ËÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÃ£¡§¼«Ê¬¤Î±¿Àª¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯»Ï¤á¤Ë¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÉ¬¤º¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¾å¾Â¡§ËÜÅö¤Ë»ä¤âÀê¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£Ç¯½é¤á¤ÎÀê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
°ËÃ£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤É¤¦¤«¤Ê¡¢²¶¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÉÙß·¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤À¤«¤éËèÇ¯¤ªÀµ·î¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÃ£¡§¹±Îã¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾å¾Â¡§Àê¤¤¤Î3¿Í¤ÎÀèÀ¸Êý¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤êÊª¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Û£Ëæ¤ÊÅú¤¨¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£
°ËÃ£¡§Àê¤¤·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢·ë¹½¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¾å¾Â¡§¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£
°ËÃ£¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¥¹¥È¤¬1¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë¡¡
ÉÙß·¡§Àê¤¤¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤¹¤«¤é¡£
°ËÃ£¡§¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡Ö¹¬±¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£
¾å¾Â¡§¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Èó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤è¤¯Ä«¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤È¤«¸«¤Æ¤ë¤È¡¢¹¬±¿¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖÀø¿å´Ï¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤É¤Ê¤¤¤»¤¤¸À¤¦¤ÎÀø¿å´Ï¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤À¤«¤é»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÉÙß·¡§¥²¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾å¾Â¡§ºä¾å¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃý¤Ã¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¤¤¤Ä¤â¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ê¾Ð¡Ëº£Æü¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Èºä¾å¤µ¤ó¤ÈÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÙß·¡§¤³¤Á¤é¤³¤½ËÜÅö¤ËËèÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾Â¡§¤½¤·¤ÆÃæ¿È¤âËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤âÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
