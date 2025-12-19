¥Ê¥¤¥Ê¥¤²¬Â¼¡¡ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×2¿Í¤Ç¿©»ö¤Ø¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä?
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬18Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿©Æ»¤¬¤ó¤È°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê64¡Ë¤È¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç²¬Â¼¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö3Æü¡¢4Æü¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¡ÊÀÐ¶¶¡Ëµ®ÌÀ¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¡×¤ÈÀÐ¶¶¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¤äÄëµþOB¿©»ö²ñ¤Î¾ðÊó¤ò¼ª¤Ë¤·¡¢ÀÐ¶¶¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÐ¶¶¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤âÀ¨¤¯¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡£¡È¤â¤·¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤´ÈÓ¤È¤«¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡¢Á´Á³¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÅÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿²¬Â¼¡£¤¢¤¤¤Å¤Á¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¡Ö¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¹¤ó¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿©»ö²ñÅöÆü¡£¡Ö6»þÈ¾¤Ë¤ªÅ¹Í½Ìó¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤È¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢6»þ15Ê¬¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤â¤¦Å¹¤ÎÁ°¤ËÃå¤¤¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÁá¤á¤ËÅ¹¤ËÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤ò²óÁÛ¡£ÀÐ¶¶¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÌðÉô¤â¡Ö¤â¤¦µÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤È²¬Â¼¤Î¿´¶¤ò»¡¤·¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¸á¸å6»þ15Ê¬¤«¤é50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Å¹¤ÎÁ°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²¬Â¼¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅ¹Æþ¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¤ËÌ¾Á°¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¤ªÏ¢¤ì¤ÎÊý¡¢Íè¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡È¤¢¡¢Íè¤Æ¤Ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡É¡È¤¨¡©±³¤ä¤í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´û¤ËÀÐ¶¶¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¥Ð¡¼¤Ã¤Æ¥É¥¢³«¤±¤¿¤é¡¢¡È²¿¤·¤Æ¤ó¤Î²¬Â¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¡È²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡¢²¬Â¼¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µ®ÌÀ¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡£¡È¤Ê¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¡£²¬Â¼²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤â¤¦¤¢¤È5Ê¬¤·¤¿¤éµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÀÐ¶¶¤ÎÂè°ìÀ¼¤ò¤â¤Î¤Þ¤Í¤·¤Ê¤¬¤éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬¡¢ÀÎ¤Îµ®ÌÀ¤µ¤ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¤Ç¤â¡¢À¨¤¤¤Ê¤ó¤«¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¸µµ¤¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÐ¶¶¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£