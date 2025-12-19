ÆüËÜ¤Ë¥Ñ¥ó¥À¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¡×Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈãÈ½¡Ö¸í¤Ã¤¿È¯¸ÀÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ìÆüËÜ¤Ç¥Ñ¥ó¥À¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤ÆÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Î2Æ¬¤Î¥Ñ¥ó¥À¤Ï2026Ç¯1·îËö¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹ñÆâ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ·Ï¤Î¿·Ê¹¡Ö´Äµå»þÊó¡×¤Ï19Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿ÏÀÉ¾¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿¼çÄ¥¤òÅ±²ó¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À³°¸ò¡Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÆ°Êª±à¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÆüÃæ´Ø·¸¤òÇË²õ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£