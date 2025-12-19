¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¡©¡Ö¤¹¤°¥«¥Ã¡ª¤È¤¤Á¤ã¤¦¡×µÜËÜ¿µÌé»á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿´ÊÃ±¤Ê¡È¥¤¥é¥¤¥é²ò¾ÃË¡¡É
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÎµÜËÜ¿µÌé»á¡Ê55¡Ë¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë12Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ç¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë°ì½Ö¤ÇÎäÀÅ¤ËÌá¤ì¤¿´ÊÃ±¤Ê¡È¥¤¥é¥¤¥é²ò¾ÃË¡¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÈÕÇ¯¡¢¥«¥Ã¡ª¤Ã¤È¤·¤¿Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÂç»ö¤ÊÌîµåÆ»¶ñ¤òÁ´ÉôÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤È¥°¥é¥Ö¤ÎÃæ¤ÈË¹»Ò¤Ë¼«¤é¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ú¥ó¤Ç¡Ö²æËý¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÜËÜ»á¡£¡ÖËÍ¤Ï¤¹¤°¥«¥Ã¡ª¤È¤¤Á¤ã¤¦¡×À³Ê¤À¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¼«¤é¤Îµ¯ÍÑË¡¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¥¤¥é¥¤¥é¡£ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤ÆÉª¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉªÅö¤Æ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤¿Àè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ð¥Ã¥°¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¡¤¤Ä¤±¤Æ¤âÂç¤·¤¿²»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ì¾¼ê¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¡¢Á÷µå¤âÀµ³Î¤À¤Ã¤¿µÜËÜ¤¬¤³¤³¤ÇÄËº¨¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤Ï¤º¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¤Ï¤Ò¤â¤¬¼ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊý¸þÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¹Å¤¤ÄìÉôÊ¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥ó¡ª¡ª¡ª¤È»×¤¤¤Î¤Û¤«Âç¤¤Ê²»¤¬¡£
¡¡¡Ö¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×µÜËÜ¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¤ª¤ê¡¢È¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö¤¿¤ë¤±¤É¤â¡¢²»ÌÄ¤é¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë²»ÌÄ¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é»æ¥³¥Ã¥×Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥³¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥³¥ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é·ë¹½ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¥Ñ¥³¥ó¡ª¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ÏÅê¼ê¤âÌî¼ê¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡¢Æ¬¤Ë·ì¤¬¾å¤Ã¤¿Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÊÉ¤äÎäÂ¢¸Ë¤ò²¥¤ê¤Ä¤±¤Æ¹üÀÞ¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤â²áµî¤ËÊ£¿ô¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¾¡Éé¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¿¿·õ¤µ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ù¤ä¤ó¤Ç¤â¸å¤Îº×¤ê¡£ÄË¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡£¥«¥Ã¡ª¤È¤·¤¿¤é»æ¥³¥Ã¥×¤òÅê¤²¤Ä¤±¤Æ¥Ñ¥³¥ó¡ª¡£¤³¤ì¤ÇÎäÀÅ¤Ë¡£¥«¥Ã¡ª¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤«¤â¡©