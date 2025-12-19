´äÅÄ¹äÅµ¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡ÙÏÂÁõSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¦¤Ã¤È¤ê¡ÖÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
12·î19Æü¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¡È²¬ÅÄ°ÊÂ¢¡É¤ÎÏÂÁõSHOT¤ò¸ø³«
Æ±Æü¸ø³«¤Î¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Èº´Æ£ÆóÏ¯¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ç¡¢²¬ÅÄ°ÊÂ¢Ìò¤òÌ³¤á¤ë´äÅÄ¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ï¤Ä¤¤¤ËËÜÆü¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¿Í»Â¤ê°ÊÂ¢¤³¤È²¬ÅÄ°ÊÂ¢Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢·àÃæ¤ÎÏÂÁõ»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¼ç±é¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¥à¥í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈ±·¿¤âÃåÊª»Ñ¤âÀ¨¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Á¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö°ÊÂ¢¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
