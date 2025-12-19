¡ÚÂ®Êó¡Û²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶È¯À¸¤Îµ¿¤¤¡¡´Ê°×¸¡ºº¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¸¡½Ð¡¡°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ø
²¬»³¸©¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡ËÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë»öÎã¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤µÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤«¤é¡ÖÄ»¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢²¬»³²ÈÃÜÊÝ·ò±ÒÀ¸½ê¤¬´Ê°×¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢10±©Ãæ¡¢7±©¤«¤éÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©¤Ï¹ñ¤Î¸¡ººµ¡´Ø¤Ë¸¡ÂÎ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°äÅÁ»Ò¤Î³ÎÄê¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥ó1ÎãÌÜ¤ÎÈ¯À¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸©¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤«¤éÂÐºöËÜÉô²ñµÄ¤ò³«¤¡¢º£¸å¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£