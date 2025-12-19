¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥Àー¥º¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALAXY DRIVE¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡½é²óÈ×¤Ï¼çºÅ¥Õ¥§¥¹±ÇÁüÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¤â
¡¡¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥Àー¥º¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGALAXY DRIVE¡Ù¤ò2026Ç¯1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Ï¢ºÜ¡Ölit!¡×Âè144²ó¡§Æ£°æ É÷¡¢YOASOBI¡¢Vaundy¡Ä¡Ä¿·À¸³è¤ËÆÏ¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ºÇ¿·¶Ê5Áª¡Ë
¡¡¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Á°ºî¡Ø¤Ï¤¸¤á¤«¤é¼«Í³¤À¤Ã¤¿¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡£º£ºî¤Ï¡ÈÃÏµå¤«¤é¶ä²Ï·Ï¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ÖÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Þ¤Ç¤¬°ì´Ó¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤Ç¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£¹¬¤»¤Ê¾ð·Ê¤¬Éâ¤«¤Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤«¤é¡¢¿·µ¡¼´¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥Àー¥º¤Î²»³ÚÀ¤ÎÉý¹¤µ¤È¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ØGALAXY PARK¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¡¢³«ºÅÄ¾¸å¤Î¥á¥ó¥Ðー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤¬Blu-ray Disc¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥à¥Ä¥à¥í ¥¢¥¥é¡ÊVo¡Ë¤¬¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ã»²Î60¼ó¤ò¼ý¤á¤¿Ã»²Î½¸¤ä¡¢±§ÃèÎ¹¹Ô¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¹¤´¤í¤¯¥Ý¥¹¥¿ー¤âÉõÆþ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯5·î24Æü¤ËÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤ÎËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØGALAXY PARK in EXPO¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ëÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¹ØÆþÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ø¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë