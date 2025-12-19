Íèµ¨¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤Î¥Ï¥¸¥ã¡¼¡¡Á°Ç¤¼Ô¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡ÉÀº¿ÀÌÌ¤ÎÊø¤ì¡É¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢»ØÅ¦¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î·Ð°Þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤â¶ìÏ«¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤«¤éF1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥È¡¼¥¿¥ë51¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë¤âÅÐ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·È¯´ø¤µ¤ì¤¿¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¾º³Ê¤¬·èÄê¡£¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹2026Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢F1¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï´í¸±¤À¤Ã¤¿!? ¥Î¥ê¥¹¤¬¡Ö¶²¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥»¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬¶ìÀï¤·ÂàÃÄ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º£µ¨¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È³ÑÅÄÍµµ£¤¬ºÂ¤ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¼«¿È¤Î¼ÂÎÏ¤òËþÂ¤ËÈ¯´ø½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤½¤ÎºÂ¤ò¼º¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¡¢¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹21ºÐ¤ÎÀè¹Ô¤¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¤¹¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØF1OVERSTEER¡Ù¤¬12·î18Æü¡¢¥Ï¥¸¥ã¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ç¡ÈÀ¸¤»Ä¤ë¡É¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÏÀ¤¸¤ëÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥»¥«¥ó¥É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¡¢¡Ö¶áÇ¯¤ÎF1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â´í¸±¤ÊÌò²ó¤ê¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ä¥Î¥À¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¸å¤â¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Æ¥£¥â¡¦¥°¥í¥Ã¥¯»á¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤È¤â¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÎÌäÂê°ÊÁ°¤Ë¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÊø¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¡¼¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¹½Â¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Îº¹¤ËÄ¾ÌÌ¤·½Å°µ¤äÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌäÂê¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥°¥í¥Ã¥¯»á¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢¥Ä¥Î¥À¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Àº¿ÀÅª¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÌò³ä¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¥º¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï4ÅÙ¤ÎÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÁö¤ë¤¿¤á¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°Ê²¼¤ÎÍÍ¤Ê»ýÏÀ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎô¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë½Å²Ù¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Å°µ¤òÇØÉé¤¤¡¢F1¥¥ã¥ê¥¢2Ç¯ÌÜ¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥Ï¥¸¥ã¡¼¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]