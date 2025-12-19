¡Ö55ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥Õ¥¸¥â¥ó¡¢Ì¼2¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª ¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡Á¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦FUJIWARA¤ÎÆ£ËÜÉÒ»Ë¤µ¤ó¤Ï12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤¿¤Á¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ËÜÉÒ»Ë¡õÌ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¸¤â¤ó¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ê¤ê¤Êchan¡¢¤Þ¤«¤Êchan¤È¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤ªÃÂÀ¸ÆüÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤½¤©¤Ç¤¹¤Ã¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¡¥Õ¥¸¥â¥ó¤µ¤ó¡¡³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¼Ì¿¿¹¬¤»¤½¤¦¡Á¡×¡ÖÎ¾¼ê¤Ë²Ä°¦²á¤®¤ÊÉ±¤Ç¡¼¤¹¡¡¤À¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥¸¥â¥ó¼ã¤¤¡ª¡×¤È¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
