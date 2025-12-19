¡ÚÂ®Êó¡Û¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×±Ê¼é½Å¿®»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¡¡ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ Á°¿È¤Î¡ÖÆüËÜÅÅ»º¡×ÁÏ¶È ¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ²ñ·×µ¿ÏÇ¤ÇÍÉ¤ì¤ëÃæ
¡¡Âç¼ê¥â¡¼¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¡×¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡Ë¤Ï£±£²·î£±£¹Æü¡¢±Ê¼é½Å¿®»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ç¤¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ë¥Ç¥Ã¥¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñË¡¿Í¤È¼è°úÀè¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢Ìó£²²¯±ß¤Ë¾å¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²ñ·×½èÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸½ºßÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤«¤é¤Ï¡ÖÆÃÊÌÃí°ÕÌÃÊÁ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ê¼é»á¤Ï¡¢£±£¹£·£³Ç¯¤ËÁ°¿È¤Î¡ÖÆüËÜÅÅ»º¡×¤òÁÏ¶È¡££±Âå¤ÇÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤«¤é£±ÅÙ¤Ï¿È¤òÂà¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¸å·Ñ¼ÔÁª¤Ó¡É¤¬Æñ¹Ò¤·¡¢ºÆ¤Ó·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£