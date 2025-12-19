¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤ËÂå¤ï¤ë¹ñ»º¡¦ÊüËÒ¡¦AWÇ§¾ÚÆÚ¡ÖTHE HOUBOQ¡Ê¥¶¡¦¥Û¥¦¥Ü¥¯¡Ë¡×¡¢°û¿©Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¸þ¤±BtoB¶¡µë¤ò³«»Ï
11·î28Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡ÊASF¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÆÚÆù¤ÎÍ¢Æþ¤òÁ´ÌÌÄä»ß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚÅù¤ÎÂåÂØ¸¶ÎÁ¤òµá¤á¤ë°û¿©Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ë¸þ¤±¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊAW¡Ë½Ã°å»ÕÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÊüËÒÆÚ¡ÖTHE HOUBOQ¡ÊµÜºê¸©»º¡Ë¡×¤ÎBtoB¶¡µë¤ª¤è¤ÓÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤ò12·î18Æü¤«¤éËÜ³Ê³«»Ï¤·¤¿¡£
11·î28Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡ÊASF¡ËÈ¯À¸¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÆ±¹ñ»ºÆÚÆù¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»ºÆÚÆù¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ¢ÆþÆÚÆù»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀ¸¥Ï¥à¡Ê¥Ï¥â¥ó¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚÅù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÍ¢ÆþÎÌ¤ÎÌó70¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Î»öÎã¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢Åù¡Ë¤«¤é¡¢¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤Ï2Ç¯¡Á5Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢°û¿©¶È³¦¤ä¥Û¥Æ¥ë¶È³¦¤Ç¤Ï¡ÖÂåÂØÉÊ¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»ÅÆþ¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÂå¤ï¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¹ñ»º¤Ç¶¡µë²ÄÇ½¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÂåÂØ¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤ËÂå¤ï¤ë¹ñ»ºÊüËÒÆÚ¡ÖTHE HOUBOQ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ»°ÂçÈë¶¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëµÜºê¸©»³´Ö¤ÎÉ¸¹â500¡Á700m¤Î»³´ÖÃÏ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÊüËÒÆÚ¡£¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Ö¥É¥ó¥°¥ê¤ÎÌÚ¤¬¤¢¤ëÊüËÒÃÏ¡×¤Ç¤Î»ô°é¡£ÊüËÒ¾ì¤Ë¤Ï¥³¥Ê¥é¤ä¥¯¥Ì¥®¤Ê¤É¤Î¥É¥ó¥°¥ê¤ÎÌÚ¤¬¼«À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥¨¥µ¡ÊÊüËÒÃÏ¡Ë¡×¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Ä¡£ËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤È¼«Á³¤Ê¿©À¸³è¤Ë¤è¤ê¡¢»é¤Ï´Å¤¯¤Æ¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤É¤¯¤Ê¤¤¡¢ÀÖ¿È¤Î»ÝÌ£¤¬ºÝÎ©¤ÄÆù¼Á¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢½Ã°å»ÕÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î»Ø¿Ë¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊAW¡Ë»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä½Ã°å»Õ¤¬¸·³Ê¤Ë¿³ºº¡¦Ç§¾Ú¤·¤¿ÆÚÆù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¡¢ESG·Ð±Ä¤äSDGs¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÄ´Ã£´ð½à¤Ë¤â¹çÃ×¤¹¤ë¡£
Í¢Æþ¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤¡Ö¹ñ»º¡×¤«¤Ä¡Ö¼õÃíÀ¸»º¤Ç¶¡µë²ÄÇ½¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢³¤³°¾ðÀª¤ä³¤³°´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÍ¢ÆþÄä»ß¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß¡¢°û¿©Å¹¡¦¥Û¥Æ¥ëÍÍ¸þ¤±¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¶¡µëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¢ÆþÄä»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎTHE HOUBOQ¤ÎÈæ³Ó¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊAW¡Ë¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÊüËÒ»ô°é¤Ï¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤ª¤è¤ÓÆù¤Î±ÉÍÜ²Á¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£ÊüËÒ»ô°é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊµÇ¢¤Î½¸Ãæ¤òÈò¤±¡¢Î¤»³´Ä¶¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¡£¹ñ»º¶¡µë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¡¼¥É¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤òºï¸º¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤»ô°é´Ä¶¤È±¿Æ°ÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥á¥¬3»éËÃ»À¡Ên¡Ý3·Ï»éËÃ»À¡Ë¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»é¤Ï¸ýÍÏ¤±¤¬ÎÉ¤¯¡¢¸åÌ£¤¬·Ú¤¤Æù¼Á¤È¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤ÆÚÆù¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢SDGsÌÜÉ¸¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£SDGs 2¡Öµ²²î¤ò¥¼¥í¤Ë¡Ê¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í¢Æþ°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢³¤³°´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¹ñ»º¶¡µë¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£SDGs 12¡Ö¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¡¦¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÃÜ»ºÊª¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄ´Ã£¥â¥Ç¥ë¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡£SDGs 15¡ÖÎ¦¤ÎË¤«¤µ¤â¼é¤í¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¤»³¤ÎÊüËÒÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤È¶¦À¸¤¹¤ë½Û´Ä·¿ÃÜ»º¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡£¡ÖOne Welfare¡ÊÆ°Êª¡¦¿Í¡¦´Ä¶¤Î¹¬Ê¡¤ÎÅý¹ç¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤Î¸þ¾å¤¬¡¢¿Í¤Î·ò¹¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹½Â¤¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£