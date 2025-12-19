¤¤¤Ó¤­ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×

¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤­ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤ò12·î20Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ó¤­¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤¤¤Ó¤­¤ËÇº¤à¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¤¤Ó¤­¤ËÇº¤à¿Í¤Ï57.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ó¤­¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤ÏÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¤¤Ó¤­¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ËíÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÆ¬¤Î¸þ¤­¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤­¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¤¤Ó¤­ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£

¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤­¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈËíÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Æ¬¤Î¸þ¤­¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤­¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤ë¤ÈÀå¤ä¹¢¤Î±ü¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤¬½ÅÎÏ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Êµ¤Æ»¡Ë¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤­¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ¬¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Çµ¤Æ»¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ó¤­¤¬µ¯¤­¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°ºî²»¤Ï30dB°Ê²¼¤ÈÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ç¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä¤µ¤µ¤ä¤­À¼¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢Ëí¤Î¹â¤µ¤ÏÆâÂ¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤Æ3ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤­¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤éBluetoothÀÜÂ³¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£ÂÎ·¿¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ´À°¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤¤¤Ó¤­¤Î¾õÂÖ¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¡¢Ï¿²»µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Æü¡¦½µÃ±°Ì¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÊÝÂ¸¤Ç¤­¤ë¤¿¤á¡¢¿çÌ²²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡£

¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤­¤Î²Ä»ë²½¤È·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶­¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¡£

¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï6Ëü9300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë

¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¡áhttps://www.francebed.co.j