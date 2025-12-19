¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¡¢ËíÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÆ¬¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¤¤Ó¤ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤òÈ¯Çä
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤ò12·î20Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤¤¤Ó¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤¤¤Ó¤¤ËÇº¤à¿Í¤ÏÌóÈ¾¿ô¡¢²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¤¤Ó¤¤ËÇº¤à¿Í¤Ï57.3¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ó¤¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ°Ï¤ÎÀ¸³è¤Ë¤â¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤ÏÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¤¤Ó¤¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢ËíÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ÆÆ¬¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤ë¤¤¤Ó¤ÂÐºö¤Þ¤¯¤é¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥ì¥¢¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤ÈËíÆâÉô¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Æ¬¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£¶Ä¸þ¤±¤Ç¿²¤ë¤ÈÀå¤ä¹¢¤Î±ü¤Î½À¤é¤«¤¤ÉôÊ¬¤¬½ÅÎÏ¤Ç²¼¤¬¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¡Êµ¤Æ»¡Ë¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤Ó¤¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ¬¤ò²£¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Çµ¤Æ»¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ó¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°ºî²»¤Ï30dB°Ê²¼¤ÈÈó¾ï¤ËÀÅ¤«¤Ç¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä¤µ¤µ¤ä¤À¼¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÀÅ¤±¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëí¤Î¹â¤µ¤ÏÆâÂ¢¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤Ã¤Æ3ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤«¤éBluetoothÀÜÂ³¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£ÂÎ·¿¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤¤¤Ó¤¤Î¾õÂÖ¤ò¥°¥é¥Õ²½¤·¡¢Ï¿²»µ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£Æü¡¦½µÃ±°Ì¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿çÌ²²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¤Ï¡¢¤¤¤Ó¤¤Î²Ä»ë²½¤È·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¡¢Äó¶¡¤¹¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï6Ëü9300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ù¥Ã¥É¡áhttps://www.francebed.co.j