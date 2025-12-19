¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤à¿·¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìÃÆ¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥·¥å¡¼¥º¡ÖSUBAXIA GT¡×¤òÈ¯Çä
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥·¥å¡¼¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¡ÖAERUS¡×¡ÖECLIPSION¡×¡Ö65¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤à¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSUBAXIA¡Ê¥µ¥Ö¥¢¥¯¥·¥¢¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖSUBAXIA¡Ê¥µ¥Ö¥¢¥¯¥·¥¢¡Ë GT¡×¤òÍèÇ¯1·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¥·¥å¡¼¥º¤Î¿·¹½Â¤¡ÖGRPHT THRTTL¡Ê¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ë¡×¤ò¶¥µ»ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ä¥Í¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¾å²¼¡¢Á°¸å¤ÎÎ©ÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¹â¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÈÈ¿È¯À¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¹½Â¤¡ÖGRPHT THRTTL¡×¡£¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹ÆÈ¼«¤Î¿·ÁÇºà¡ÖPOWER CUSHION REV¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ÚÎÌÁÇºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ÚÎÌÀ¤ÏÆ±Åù¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¾×·âµÛ¼ýÀ¤ò37¡ó¡¢È¿È¯À¤ò42¡ó¸þ¾å¤µ¤»¡¢ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡Ê¤¹¤Ù¤Æ·ÚÎÌ¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ëÁÇºà¡ÖHyper Feather Light¡×¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹Ä´¤Ù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÂÉô¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡ÖPOWER CARBON¡×¤¬Éü¸µÎÏ¤ò¹â¤á¡¢Í¥¤ì¤¿È¿È¯À¤Ç¼¡¤Î°ìÊâ¤Ø¤Î¹â¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¤«¤«¤ÈÉô¤Ï¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÎ©ÂÎÅª¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê·Á¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤Ø¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¾×·â¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¡¢¸åÊý¤Ø¤ÎÌá¤êÆ°ºî¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Á°ÂÉô¤ÎÈ¿È¯À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤ÎÁ°¸å¤Ç¹Å¤µ¤òÊÑ¤¨¤¿¿·¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£Á°ÂÉô¤ÏÈ¿È¯ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¸åÉô¤Ë¤Ï¾×·âµÛ¼ýÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ü¥óµ»½Ñ¤ÈºÇ¿·¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤È¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥²¡¼¥à¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¥·¥å¡¼¥º¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï1Ëü9800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡áhttps://www.yonex.co.jp