¸¤¤Î»ô°é¿ô¡¢²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡¡»ô°éÎ¨¤Ï20¡¢30Âå¤Ç¾å¾º
¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¶¨²ñ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ï19Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¸¤Ç»ô°é¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê¿ä·×ÃÍ¡Ë¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸º¾¯·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¸¤¤Î¿äÄê»ô°é¿ô¤ÏÌó682ËüÉ¤¤Ç²¼¤²»ß¤Þ¤ê¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ç¤Î¿äÄê»ô°é¿ô¤ÏÌó884Ëü7ÀéÉ¤¤Ç¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¤¤Î»ô°éÎ¨¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤À¤¬¡¢20¡¢30Âå¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£Ã±¿È¼Ô¤Ï¡Ö¸òÍ§´Ø·¸¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¸¤¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ç¤Î»ô°é¤Ï¡Ö¼ä¤·¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡×¡Ö°¦¾ð¤ò¤«¤±¤ëÂÐ¾Ý¤¬Íß¤·¤¤¡×¤Ê¤É´¶¾ðÌÌ¤ÎÍýÍ³¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë´ûº§¼Ô¤Ç¤Ï¸¤Ç¤È¤â¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤¬»ô°éÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¤Ç¤È¤âÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤¤Û¤É»ô°éÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£À¸³¶É¬Í×·ÐÈñ¤Ï¡¢¸¤¤¬278Ëü±ß¡¢Ç¤¬179Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£