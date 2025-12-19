¾ÃËÉ»Î¡¢Î¹Àè¤Ç¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¡¡¡ÖËº¤ìÊªÁÜ¤½¤¦¤È¡×Ää¿¦½èÊ¬
¡¡ÂçºåÉÜ¤ÎËçÊý¿²²°Àî¾ÃËÉÁÈ¹ç¤Ï19Æü¡¢Î¹¹ÔÀè¤Î¼¯»ùÅç¡¦Í¿ÏÀÅç¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿²²°Àî¾ÃËÉ½ð¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»Î¡Ê23¡Ë¤òÄä¿¦5¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°û¼ò¸å¡¢Ëº¤ìÊª¤òÁÜ¤¹¤¿¤áÍ§¿Í2¿Í¤È¶¦¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î1ÆüÌë¡¢Í§¿Í¤¬Å¾ÅÝ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÆü¸áÁ°0»þ¤´¤í¡¢·Ù»¡´±¤Î¸Æµ¤¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Æ±·î8Æü¡¢¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈ²¬ÎÉÏÂÁíÌ³ÉôÄ¹¤Ï¡ÖÉþÌ³µ¬Î§¤ÎÅ°Äì¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£