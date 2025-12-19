ÈïÇúÃÏ¤Î¿Í¡¹¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¡¡À¯¸¢´±Å¡¶Ú¤Î³ËÊÝÍÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î´±Å¡¶Ú¤Ë¤è¤ë³ËÊ¼´ïÊÝÍÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¡¢ÈïÇúÃÏ¡¦¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Î¿Í¡¹¤Ï19Æü¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö³Ë¤ÎÉÝ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿ÆüËÜ¸¶¿åÇúÈï³²¼ÔÃÄÂÎ¶¨µÄ²ñ¡ÊÈïÃÄ¶¨¡ËÂåÉ½°Ñ°÷¤ÎÌ§ËÒÃÒÇ·¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÏÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤È¯¸À¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß¡Ö¤À¤ó¤À¤óÈïÇú¼Ô¤äÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤Ï¸º¤ë¡£³ËÊ¼´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê»Ô¤ÎÈïÇú¼ÔÃÝ²¼ÉçÈþ¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï¡ÖÊü¼ÍÇ½¤ÎÃßÀÑ¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤â°ìÀ¸¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¸¶Çú¡£È¯¸À¤·¤¿¿Í¤Ï³ËÊ¼´ï¤ÎÉÝ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ°¤Ã¤¿¡£