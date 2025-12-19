ÊÆµÄ²ñ¤Ç¤ÎÆüËÜ»Ù»ý·èµÄ°ÆÄó½Ð¼õ¤±Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¡¡¡ÖÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¦ÄÌÀÕÇ¤¡×
ÆüÃæ´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎµÄ²ñ¤ÇÆüËÜ¤ò»Ù»ý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤òÈãÈ½¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¦ÄÌÀÕÇ¤¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¾å±¡¤Î¶¦ÏÂÅÞ¡¦¥ê¥±¥Ã¥ÄµÄ°÷¤Ï17Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î°Ò°µ¤ËÂÐ¹³¤·¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë·èµÄ°Æ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Î³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï19Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÀ®²Ì¤ÈÀï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÃæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Þ¤à¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¦ÄÌÀÕÇ¤¤À¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î»ÑÀª¤ò²þ¤á¤ÆÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº« ÊóÆ»´±
¡ÖÆüËÜÂ¦¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸À¤¤Æ¨¤ì¤·¡¢ÀÕÇ¤¤òÆ¨¤ì¡¢Ì£Êý¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤Î¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¸ÀÏÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¹ñºÝÀ¤ÏÀ¾å¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎµÒ´ÑÅª¤«¤ÄÍýÀÅª¤ÊÈ¿ÂÐ¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡¢¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¸í¤ê¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢È¯¸À¤òÅ±²ó¤¹¤ë¡×¤è¤¦¡¢²þ¤á¤ÆÍ×µá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
