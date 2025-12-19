SKY-HI¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÁûÆ°¡É¤ò¼Õºá¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×¤ÎCEO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëSKY-HI¤¬19Æü¡¢TOKYO FM·Ï¡ØJUMP UP MELODIES¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¸å1¡§00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£°ìÉôÊóÆ»¤ò¤á¤°¤ëÁûÆ°¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¡¢MAZZEL¤é¡ÄBMSG¥ª¡¼¥ë¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿SKY-HI¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æü¹â¤Ç¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£SKY-HI¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡SKY-HI¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¤¬Æ±Æü¡¢Ì¤À®Ç¯½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿¼Ìë¤Ë¼«Âð¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Ê¤É¤È¤¹¤ëµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖBMSG¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò Æü¹â¸÷·¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤êÊÀ¼Ò¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼êÊýÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Î¤´¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÌÌ²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤È¤ÏÐªÎ¥¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÀ¿¿´À¿°ÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
