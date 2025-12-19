¡Ú¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÛÅìµþ¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Î¹±Â¼Í§¹á»Ò¡¡½Ð»º·Ð¤ÆÉüµ¢£²ÀïÌÜ¡Ö¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼«Ê¬¤È¤Ï¤â¤¦¡Ä¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£¶£²¥¥íµé¤Ç£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹±Â¼Í§¹á»Ò¡ÊµìÀ«Àî°æ¡¢£²£¸¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢à¿·¤·¤¤¼«Ê¬á¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹³Êµ»¿¶¶½ºâÃÄ¶¨»¿¡Ë£²ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¡Ë¡¢½÷»Ò£µ£¹¥¥íµé¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹±Â¼¤Ï½éÀï¤Î£²²óÀï¤Ç»³¸ý²Æ·î¡Ê»ê³Ø´ÛÂç¡Ë¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÌî¸ý¼Ó±Ñ¡ÊÂÓ¹ËÌ¹â¡Ë¤Ë£°¡½£´¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¹±Â¼¤Ï£²£´Ç¯£±·î¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¹±Â¼½ÓÈÏ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Ç¯£³·î¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¡£¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿£±£°·î¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Éüµ¢£²Âç²ñÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¹±Â¼¤Ï¡Ö£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï¡¢¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤êÆ°¤±¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¶¥µ»¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ°¤Ï½µ£±µÙ¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤Ï½µ¤Ë£³¤«¡¢¤Ç¤¤Æ£´²ó¤¯¤é¤¤¡£»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎÄ´¤µ¤¨ÎÉ¤±¤ì¤ÐÎý½¬¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï»Ò¶¡¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤ÈÎý½¬¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤ÄÎý½¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¸ÞÎØ½÷²¦¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦´°Á´¤Ë¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ç¡£½Ð»º¤·¤ÆÆ±¤¸ÂÎ¤Î¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÞÎØ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼«Ê¬¤È¤Ï¤â¤¦¡¢Á´¤¯ÊÌ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢à¿·¤·¤¤¼«Ê¬á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£