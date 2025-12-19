ÅÔÎè²Ú¡¡£³£°ºÐº¹¸òºÝÊóÆ»¤«¤éºÆ½ÐÈ¯ÀÀ¤¦¡Ö¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Ì£Ð£Ç£Á¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÆþ²ñ£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤é¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢¥¢¥ó¥Á¥È¡¼¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢ÀÇ¶â¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ê¤É¤ò£±£·¡Á£²£°Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³Ø¤Ö¡£ºòÇ¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢£²²óÌÜ¤Î¹Ö½¬¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÎè²Ú¡Ê£²£±¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢ÏÃ¤ÎÊ¹¤Êý¤Ê¤ÉÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤ÏÀè·î²¼½Ü¡¢»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æÇ¦»á¡Ê£µ£±¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤ò½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢£±Æü¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òºÝ´Ø·¸¤È¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤Î²ò¾Ã¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤ªÁû¤¬¤»¤·¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤Äê¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Éã¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç£²¿Í¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£°°Ì¤ÇÍèµ¨¥·¡¼¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¼Â´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¿¡¼¤¬Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤½¤³¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ÇÌÜÉ¸Ã£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£