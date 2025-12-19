¥Ç¥³¥Ü¥³·»Äï¤¬½ÐÀ¤³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡ÄNHKÂç²Ï¤¬ÉÁ¤¯Ž¢ËÏËó°ìÌë¾ëŽ£¤Ç¤ï¤«¤ë2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ö¤ê
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï½é¤ÎÄïÌÜÀþ¤Î¡Ö¤ª¤È¤¦¤ÈÂÀ¹Þµ¡×
º£²ó¤ÎÂç²Ï¡¢¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¦½¨Ä¹·»Äï¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Îò»Ë¾å¤ÇÍÌ¾¤Ê·»Äï¤È¤¤¤¨¤Ð¸»ÍêÄ«¤ÈµÁ·Ð¡¢Á½²æ·»Äï¡¢°¤ÉôÄçÇ¤¡¦½¡Ç¤¡¢ÂÍøÂº»á¡¦Ä¾µÁ¤È¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ê¥±¥ó¥«¤·¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»¦¤·¹ç¤Ã¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï½¨µÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Äï¤Î½¨Ä¹¤Î¤Û¤¦¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÄïÌÜÀþ¤ÇÉÁ¤¯¡Ö¤ª¤È¤¦¤ÈÂÀ¹Þµ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£°Î¿Í¤ÎÄïÌÜÀþ¤ÎÂç²Ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·»¼Ô¤¬±ÑÍº¤Ç¤¹¤«¤éÉñÂæ¤¬²Ú¡¹¤·¤¤¤Î¤ÏÊÝ¾ÚºÑ¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢Äï¤¬ËÜ¿Í¤Û¤ÉÉ½Î©¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼«Í³¤Ë¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤¤¤¿¤¤¸å·Ñ¤®¤È¤«¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤·¤ç¤Ã¤Æ¤ë·»¤è¤ê¤â¡¢¼«Í³¤ÇÌµÀÕÇ¤¤ÊÄï¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÌÇòÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡£¤³¤ÎÀè¤Î¿·¤·¤¤Ï©Àþ¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤¬½é¤ÎÂç²Ï¼ç±é¤È¤Ê¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¡¢13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤Ï¤â¤¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ÷ÎÓ²Ð¡×¡Ê2007Ç¯¡Ë¤Ç¾å¿ù·ûÀ¯¤ÎÃä»Ò¡¦Î¶¼ã´Ý(¤¿¤Ä¤ï¤«¤Þ¤ë)Ìò¤Ç½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¡Ê2009Ç¯¡Ë¡Ö¹¾(¤´¤¦)¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡×¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÈ¬½Å¤Îºù¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤È¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬½é¼ç±é¡£¤¢¡¢¤½¤¦¤½¤¦¡Ö¹¾¡×¤Ç¤ÏÂ¾¤Ê¤é¤Ì½¨µÈ¤Î»Ò¡¦½¨Íê¤ò±é¤¸¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ÖÂÀ²ì¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¡ÖÂç²Ï¡×¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇÐÍ¥
ÂÀ²ì¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢1976Ç¯¡Á¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡×¡Ê¥Õ¥¸¡¢1992Ç¯¡Ë¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÃæÌî±ÑÍº¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀ²ì¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Ê1993Ç¯¡Ëº¢¤Ç¡¢¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¡¢Ì¾Á°¤ò¥¿¥¤¥¬¤Ë¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ëVTR¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÀ²ì¤µ¤ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ÎòÂå¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë9¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÈÖ¤âÂ¿¤¯¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë½¨Ä¹¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¤ÈüâÅèÀ¯¿¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡¹Ìò¤Çº´µ×´ÖÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¡Ê1981Ç¯¡Ë¤Ç½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£½¨µÈÌò¤ÏÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ç«¡¹¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡Ö¤ª¤«¤«¡Á¡×¤ÏÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢üâÅè¤µ¤ó¤¬½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Î¡Ö¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¥Ã¡ª¡×¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö½¨µÈ¡×¡Ê1996Ç¯¡Ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡£üâÅè¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂÀÊ¿µ¡×¡Ê1991Ç¯¡Ë¤ÇÂÍøÂº»á¤ÎÄï¤ÎÄ¾µÁ¡¢¡ÖHOTEL¡×¡ÊTBS¡¢1990¡Á2002Ç¯¡Ë¤Ç¤âËèÅÙ¡Ö»Ð¤µ¤ó¡¢»ö·ï¤Ç¤¹¡×¤¬·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ÎÄïÌò¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¤ª·»¤µ¤ó¤ÎÀ¯¹¨¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦Äï¡É¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Û¤ó¤È¤Ë¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤¤½¨Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£üâÅè¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹¶·âÅª¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤¹¤ë´¶¤¸¡£¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¤Ï¡ÖÀï¹ñ¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤²ÈÄíÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î½¨µÈ¤¬¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤Î½÷¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤«¤é¡¢»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤º´µ×´ÖÎÉ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡¹¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î½¨Ä¹¤Ï¡¢½¨µÈ¤È¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¾×ÆÍ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÅÏµ´¡ÉµÓËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×
¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÎ¤ÎÂç²Ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·»Äï´Ø·¸¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¤Ï¡¢µÓËÜ¤¬¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¡ÊTBS¡¢1990¡Á2018Ç¯¡Ë¤Î¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î¥±¥ó¥«¤Ï²Ç¤È¤«°¦¿Í¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é²ÈÂ²Æâ¤ä½÷¤¬¤é¤ß¤Î¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂôÅÄ²íÈþ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Àé¼ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤«¤Ê¤ê¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤½÷À¤Ë½¨µÈ¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢½¨¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£¤Ç¡¢²¿¤È¤½¤ÎÀé¼ïÊì»Ò¤òÇ«¡¹¤Î¤¤¤ëÄ¹ÉÍ¾ë¤Ë¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¾ë¤Ë¸Æ¤Ö¤È¤Ï²¿»ö¤¸¤ã¡×¤È¥¥ì¤¿½¨Ä¹¤Ë¡¢½¨µÈ¤Ï¡ÖÂ¦¼¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç²¿¤¬°¤¤¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤âµþ¶Ë¹â¼¡¤ÎËå¤ÎÎ¶»Ò¤È¤«¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿ÍäÅÂ¤È¤«¡¢¤â¤¦¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë½¨Ä¹¤ÏÊì¿Æ¤Î¤Ê¤«¡½¡½ÀÖÌÚ½Õ·Ã¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡½¡½¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö·»¼Ô¡¢¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡ª¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤Î¤È¤¤¤¦ÌÕÌÜ¤ÎÂ·Ú¤Î»Ò¡½¡½¥¹¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢ÅÄÃæ¹¥»Ò¤µ¤ó¡½¡½¤ò²Ç¤Ë¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤½¨Ä¹¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½¨µÈ¤¬ÂçÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¡ÈÀï¹ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢£·»¡¦Æ£µÈÏº¤ÎÉô²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ä¶âºö¤¬»Å»ö
¾®°ìÏº¡½¡½¸å¤Î½¨Ä¹¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹·³¤ÎÁÈÆ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·»¡¦Æ£µÈÏº¡½¡½¸å¤Î½¨µÈ¤Ë¸Î¶¿¤ÎÈøÄ¥¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾Éô¡Ë¡¦ÃæÂ¼¤«¤é¶¯°ú¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÉô²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÆ£µÈÏº¤Î¼ê²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤È¤«¤ª¶â¤Î¹©ÌÌ¤È¤«¤ÎÎ¢Êý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿®Ä¹¤¬ÈþÇ»¡Ê´ôÉì¸©¡Ë¤ÎºØÆ£Î¶¶½¤ò¹¶¤áÌÇ¤Ü¤·¤¿¤È¤¡¢ÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Æ£µÈÏº¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ°ìÌë¤Ë¤·¤Æ¾ë¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖËÏËó°ìÌë¾ë¡×¤ÎÏÃ¤ÏÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£µÈÏº¤È¾®°ìÏº¤ÏÀîÊÂ½°¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÚÁ¾Àî¤ÎÊÕ¤ê¤ËÀªÎÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¿ÅÚ¹ë¡¦Ëª¿Ü²ì¾®Ï»¤Ë¡¢¤³¤Î¹©»ö¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
»ÒÊ¬¤ò3000¿Í¤âÊú¤¨¤¿11ºÐÇ¯¾å¤Î¾®Ï»¿ÆÊ¬¤ÎÁ°¤Ç¡¢Æ£µÈÏº¤¬·üÌ¿¤Ë¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¨¤Î¥Ê¥ï¥Ð¥ê¤Ç¤ÎÅÚÌÚºî¶È¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤Þ¤ê¤È¸À¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾®Ï»¤â¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼ó¤ò¥¿¥Æ¤Ë¤Ï¿¶¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¥Ï¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥â¥Ä
¤È¡¢Æ£µÈÏº¤Î²£¤ÇÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®°ìÏº¤¬¡¢¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó·»¼Ô¤Ï¡¢ËÏËó¤Ë¾ë¤¬·ú¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤âÌµ¤¤¤â¤Î¤È¤Î³Ð¸ç¤Ç¤ªÍê¤ß¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤òÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¾®Ï»¤¬¡¢¡Ö¤ª°ú¤¼õ¤±¿½¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤¿¤Ü¤½¤Ã¤ÈÃ»¤¯Åú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤°¤Ã¤È¤¯¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ°¤ÈÀÅ¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö½¨µÈ¡×¤À¤ÈÃÝÃæ¡¦Æ£µÈÏº¤ÏÀîÊÂ½°¤Ë°û¤Þ¤»¤Æ¿©¤ï¤»¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤â¤ä¤¤¤Î¤ä¤¤¤Î¤È¥«¥Í¤Ç¤¢¤ª¤ê¤Þ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÈà¤é¤Ë»ÙÊ§¤¦¥«¥Í¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤ëüâÅè¡¦¾®°ìÏº¤Ë¡¢¡ÖºÙ¤±¤¨¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¤ÆÂç¥²¥ó¥«¤Ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÆÌ±ú¤Ö¤ê¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö½¨µÈ¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¸ü¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾®Ï»¿ÆÊ¬¤¬¡¢¥Õ¥ó¥É¥·°ìÃú¤ÎÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¼óº¬¤Ã¤³¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÃ´¤®¾å¤²¤¿¤È¤¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥â¥Ä¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¸«¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍâÆü¤Î·îÍË¤Ë¿¦¾ì¤ä³Ø¹»¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¿¤è¤Ê¡©¡×¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢ÀäÂÐ¸«¤¨¤Æ¤¿¡×¤È¤«¡£
Windows95¤¬½Ð¤¿ÍâÇ¯¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Í¥Ã¥È¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£º£¤Ê¤éSNS¤ÇÂç±ê¾å¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£¤ÎNHK¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤À¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¾Â¼ Ë®ÍÎ¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤í¡Ë
¥¿¥ì¥ó¥È
Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎTV¶É¤ÇÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤ËÇ§¤á¤é¤ì·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢»Â¿·¤ÊÀ¸ÂÎÌÏ¼Ì¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢È¾ÂôÄ¾¼ù¡¢“1¿Í¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸”¡¢ºå¿À¡¦³ÝÉÛ²íÇ·¡¢¸ÎÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç³èÌöÃæ¡£¶Ú¶âÆþ¤ê¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¡£·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤ÎÎò»ËÄÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢YouTube¤ÇÆüËÜ»ËÁ´ÈÌ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Î¥¿¥á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£ÆÃ¤ËNHK¤ÎÎòÂå¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡×¤È¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎÄ¨¤ê¤º¤Ë¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎ¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎº£ÅÙ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ø¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡×¤ò¸ì¤ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
