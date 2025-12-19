¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡È¥È¥¤ò¿¶¤Ã¤¿ÃËÀ¡ÉÌòÇÐÍ¥¡¢¼çÂê²Î¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤¬ÏÃÂêÊ¨Æ¡Ö¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×Àä»¿¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡ÛÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î²¼Àî¶³Ê¿¤¬12·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ë¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤¿¼ã¼ê¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
Æ±ºî¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç¤¢¤ë¾¾¹¾Ãæ³Ø¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦¾®Ã«½ÕÉ×Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë²¼Àî¡£º£²ó¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡×¡Ö¾®Ã«¤¬ÃÆ¤¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼çÂê²Î¤Î¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥®¥¿¡¼¤ÎÍ¥¤·¤¤²»¿§¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿´Å¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡Ö¤ª¥È¥¤µ¤ó¤È¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤È¤È¤â¤ËÎ®¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤â¤Ï¤äµã¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¼çÂê²Î¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¾®Ã«¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê ¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤ËÎø¤ò¤·¡¢¥È¥¤Î¹¥¤¤Ê²øÃÌ¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¥È¥¤ÈÀ¶¸÷±¡¤Ç¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤ò¤·¤¿Âè50ÏÃ¡Ê12·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²øÃÌ¡Ö¾¾É÷¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍØ¶Ê¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤··ë¶É¡¢²øÃÌ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡Ö¤ª¥È¥¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ç¤¹¡×¤È°ìÊýÅª¤Ë¥È¥¤ò¿¶¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê²¼Àî¤ÎÃÆ¤¸ì¤êÆ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¼¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤¬¹¥¤¡×¡Ö¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¾®Ã«¤ÎÃæ¤Î¿Í¡ª¡©¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²ÎÀ¼¡×¡Ö¥¹¥Ð¥é¥·¡ª¡×¡ÖºÍÇ½¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
Ä«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥È¥¤ò¹âÀÐ¡¢¥È¥¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
