100ÂÎ¸ÂÄê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖMAPPA¡ßDesignCOCO ¤é¤ó¤Þ 1/2¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬¡ÖCOCO¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¤Æ12·î19Æü¤è¤êÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕ³«»Ï
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤è¤ê¤é¤ó¤Þ¤ò1/2¥¹¥±ー¥ë¡ÊÁ´¹âÌó75cm¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ªMAPPA¤ÈDesignCOCO¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¡¢º¸¼ê¤Ë»ý¤Ä¤ä¤«¤ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸÷Âô¡¢ÍÉ¤ì¤ë¤ª¤µ¤²¤Þ¤âåÌÌ©¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çºà¼Á¤ÏFRP¡ÊÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ ½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤¬ÃúÇ«¤ËÅÉÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¼êºî¶È¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¤Î¤¿¤á¡¢¸ÂÄê100ÂÎ¤Î¤ß¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MAPPA¡ßDesignCOCO ¤é¤ó¤Þ 1/2¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î19Æü～2026Ç¯4·î16Æü
2027Ç¯10·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§660,000±ß
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó75cm¡ÊÂæºÂ´Þ¤à¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤é¤ó¤Þ1/2¡Ù¤è¤ê¡¢¤é¤ó¤Þ¤¬Ç÷ÎÏ¤Î1/2¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡ª
100ÂÎ¸ÂÄê ÃêÁªÈÎÇä❗
¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÆþ¤ê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ✨
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÂ¤·Á¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ù¡È¥³¥³¡É¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ù
¿½¹þÄùÀÚ¡§4/16¢ªhttps://t.co/aIDIT385VA#¤é¤ó¤Þ¥¢¥Ë¥á pic.twitter.com/jGzf1Elswt
(C)¹â¶¶Î±Èþ»Ò¡¦¾®³Ø´Û¡¿¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ