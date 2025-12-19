¥«¥ÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¡¡1»ö¶È¼ÔÅö¤¿¤ê50Ëü±ß¾å¸Â¡¡²¬»³¡¦À¥¸ÍÆâ»Ô
¥«¥ÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò²Ä·è¡¡11·îÄêÎãÀ¥¸ÍÆâ»ÔµÄ²ñ¡¡
¡¡À¥¸ÍÆâ³¤¤ÇÍÜ¿£¤Î¥«¥¤¬ÂçÎÌ»à¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤¬19Æü¡¢»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈñÍÑ¤ò´Þ¤àÊäÀµÍ½»»°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¡¢Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ»ÔµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¤ÎÂçÎÌ»à¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈñÍÑÌó2800Ëü±ß¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¥¸ÍÆâ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í¸µ×Ä®µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤Ï1Ç¯¤â¤Î¤Î¥«¥¤¬Ìó5³ä¡¢3Ç¯¤â¤Î¤¬Ìó9³ä¤Ø¤¤»à¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï»ÔÆâ56¤ÎÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤Ç¡¢1»ö¶È¼ÔÅö¤¿¤ê50Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ëµù¶¨¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±ç¶â¤ò¸òÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤ÏÁ´¤Æ¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀ¥¸ÍÆâ»Ô¡¿¹õÀÐ·òÂÀÏº »ÔÄ¹¡Ë
¡Ö¥«¥»ö¶È¤ÏÀ¥¸ÍÆâ»Ô¤Î¼çÍ×»º¶È¤Î1¤Ä¤Ç¡¢Í¸µ×Ä®µù¶¨¤Ç¤À¤±¤Ç¤â20²¯±ß¼å¤Î¿åÍÈ¤²ÎÌ¤ò¸Ø¤ë»º¶È¡£¡Êº£¸å¤Ï¡ËÌµÍø»Ò¤Ç¤ÎÍ»»ñ¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©ºî¤ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×