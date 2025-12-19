¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤¬MC¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡×º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¹â¶¶³¤¿Í
±ÊÀ¥Î÷(King & Prince)¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡Ê¥Æ¥ìÅì12·î25Æü¿¼Ìë£²»þ£µÊ¬¡Á¡Ë¤Ë¹â¶¶³¤¿Í(King & Prince)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Æ¥ìÅì¤Ç¡¢Ëè½µÌÚÍË¿¼Ìë2»þ5Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò MC±ÊÀ¥Î÷(King & Prince)¤È¶¦¤ËÃµµá¤¹¤ë¡ØÀ®Ä¹·¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ù¡£
2025Ç¯¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ëÊüÁ÷²ó(12·î25ÆüÊüÁ÷)¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¹â¶¶³¤¿Í(King & Prince)¤¬ÅÐ¾ì¡£¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë 7th ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTARRING¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤äÀ©ºî¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢µ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¤ò30Ê¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£TVer¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¹â¶¶
Áí¤¸¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÈÖÁÈ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Å·¤ÎÀ¼¤µ¤ó¤ÈÎ¥¤ì¤¿µ÷Î¥¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤ÁÍè¤Á¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤È¤«¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¥é¥¸¥ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£±ÊÀ¥
¤½¤¦¡ª²¶¤â¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¤°¤é¤¤µ¤¤ò³Ú¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤»¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤è¡£¹â¶¶
¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤¿Î÷¤Ï¡©±ÊÀ¥
ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¸¥ª¡Ê¿åÍË 24»þ05Ê¬º¢~King & Prince ±ÊÀ¥Î÷¤Î Radio GARDEN¡Ë¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³¤¿Í¤ò£±¿Í¤Ç¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¯¤À¤ê¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï±ÇÁü¤È¤·¤Æ£²¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬»Ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤·¾È¤ì¤¿¤Í¡£¹â¶¶
ËÍÅª¤Ë¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ë¤â¤½¤í¤½¤í¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Í¡£2 ¿Í¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±ÊÀ¥
µ×¡¹¤Î¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¹â¶¶
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡½¡½¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÇÛ¿®¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¹â¶¶
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Æ¤è¤Í¡£