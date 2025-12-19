2025Ç¯¤ÎÍýÁÛ¥Ú¥¢¤«¤â¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä £ø ¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¡Ê2¡Ë¡¡ÂçÃÀ¾è¤êÈæ¤Ù
¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¥¯¥ë¥Þ
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢´ñÀ×Åª¤ÊÂ¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤Î±¿Å¾¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤«¤¹¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ê¥í¥°¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä £ø ¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼3¤ÈÁÇ¤Î5¤â¡¡Á´138Ëç
¥Ä¥¤¡¼¥É¿¥¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¡¢äÛ¤ÇÊÔ¤ó¤À¥«¥Ð¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢ËèÆü±¿Å¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¡£µ±¤«¤·¤¤1950Ç¯Âå¤Ø¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥Ê¥¤¥È¥í¥ó¼ÒÀ½¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Ï¡¢2020Ç¯Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤³¤½¡¢¸½ºß¤Î¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤¹¤ë¤¬¡¢Æü¿Ê·îÊâ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EVµ»½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿Ê²½¤Î¹â¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡£
¤À¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤µ¤Û¤Éµ±¤¤¤Æ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ËÜ²»¤À¡£
ÌµÆó¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤à¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Á°Êý¤ÎÀû²ó¼´
³Î¤«¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤À¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥ÕÉÕ¤¤Î¸åÎØ¶îÆ°¤Ç¡¢½¾ÍèÅª¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¼Ö¹â¤¬Äã¤¯¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡£¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼É÷¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎEV¤È¤Ï¡¢¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾ÂÎ¸³¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
Äã¤¯¸å¤í´ó¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤½¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÄ¾Á°¤ËºÂ¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÁà¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤°Û¼¡¸µ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁ°Êý¤Ë¤¢¤ëÀû²ó¼´¤¬¡¢ÌµÆó¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤µ¤Ï¡¢ÍÚ¤«¾å¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï³ê¤é¤«¤Ê´¶¿¨¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¡¢Äã°è¤Ç¤Î±Ô¤µ¤ÏÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡£Éé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
BMWÍ³Íè¤Î3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ¤Ï¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤È¥á¥«¥Î¥¤¥º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢È¯¿Ê¤¹¤ì¤ÐÇ³¾Æ²»¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡£²óÅ¾¾å¾º¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤ß¤Ê¤®¤ê¡¢Ë¤«¤ÊÒöÓ¬¤¬¼þ°Ï¤òËþ¤¿¤¹¡£
¸½Âå¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ
¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤Î¤è¤¦¤ËÇúÈ¯Åª¤Ê²ÃÂ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½¼Ê¬°Ê¾å¤ËÂ®¤¤¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â3ÉÃÂæ¤Ç¤³¤Ê¤¹¡£¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤ÂÎ¸³¤ò¾Î¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¿ô»ú¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡£
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬È÷¤ï¤ë¡£8Â®AT¤â³Î¼Â¤Ë»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢½¼Â´¶¤ÇÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ÎÍýÁÛÁü¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤È¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥µ¥¤¥É¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤ÏÃ¦Ãå¼°¡£¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¥Í¥ë¤¬¾þ¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÁà½ÄÀ¤äÆ°ÎÏÀÇ½¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂÅ¶¨¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ºÙÉô¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç´¶Æ°¤òÍ¶¤¦¥¯¥ë¥Þ¤À¤È»×¤¦¡£
¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ï¿´¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤è¤ê¹â¤¯¡¢´ñÈ´¤µ¤¬Çö¤¤¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Îô¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤À¤È»×¤¦¡£
¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬³ð¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤ÎÉý¹¤µ
¸ÄÀ¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦2Âæ¤À¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬¶á»÷¤·¤Æ¤â¡¢µý¼õ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢2Âæ¤È¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ú¥¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æ±¹Ô¤·¤¿Æ±Î½¤Î¥¤¥ê¥ä¡¦¥Ð¥×¥é¡¼¥È¤â¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥¢¥Ê¥í¥°¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ»½Ñ¤ÎÄºÅÀ¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¤Û¤É°ã¤¦·Á¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼µé¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤òÈë¤á¤Æ¡£ÊÒÊý¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¹¬¤»¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬³ð¤¨¤ëÌ¥ÎÏ¤Î¡¢¥ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¤Ö¤ê¤ËÓ¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬¶á¤¤2Âæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§10Ëü5160¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó2145Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4110mm
Á´Éý¡§1805mm
Á´¹â¡§1290mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§267km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.9ÉÃ
Ç³Èñ¡§13.0km/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§175g/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§1170kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó6µ¤Åû2998cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§339ps/5000-6500rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§50.9kg-m/1250rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§8Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¿¸åÎØ¶îÆ°
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë
±Ñ¹ñ²Á³Ê¡§6Ëü5010¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó1326Ëü±ß¡Ë
Á´Ä¹¡§4715mm
Á´Éý¡§1940mm
Á´¹â¡§1585mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§257km/h
0-100km/h²ÃÂ®¡§3.4ÉÃ
¹ÒÂ³µ÷Î¥¡§447km
ÅÅÈñ¡§5.4km/kWh
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ý
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§2235kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§¥Ä¥¤¥ó±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼
¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§80.0kWh
µÞÂ®½¼ÅÅÇ½ÎÏ¡§263kW
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§650ps¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È»þ¡Ë
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§78.3kg-m
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§1Â®¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¿»ÍÎØ¶îÆ°