¥¢¥Ê¥í¥°¤«¥Ç¥¸¥¿¥ë¤«¡¡¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä £ø ¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¡Ê1¡Ë¡¡¶¦ÄÌ¹à¤È¤Ï¡©
¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬¶¦ÄÌ¤¹¤ë2Âæ
¶¦ÄÌ¹à¤ÏËØ¤É¤Ê¤¤2Âæ¤Ë»×¤¨¤ë¡£µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¶É¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÁö¤ë¡¢¥ì¥È¥í¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡£¤â¤¦°ìÊý¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç»ÍÎØ¤¬¶îÆ°¤µ¤ì¤ë¡¢Âç¤¤Ê¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¤À¡£
¼ÂºÝ¤Î¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤Ç¡¢¤³¤Î2Âæ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÇº¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢290¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1tÅö¤¿¤ê¤ÎÇÏÎÏ¤ò¼¨¤¹¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬¤È¤â¤Ë290ps/t¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤¤¤¿¤¤¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¡¢¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤Ï¡¢2235kg¤Ç650ps¤À¤«¤é¡¢290ps/t¤Á¤ç¤¦¤É¡£¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢1170kg¤ÈÈ¾Ê¬¶á¤¤¼Ö½Å¤Ç335ps¤À¤«¤é¡¢289ps/t¤Ë¤Ê¤ë¡£
Á°¼Ô¤Ï¡¢2´ð¤Î±Êµ×¼§ÀÐÆ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼¤¬·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸å¼Ô¤ÏBMWÍ³Íè¤Î3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡£±¿Å¾ÂÎ¸³¤ÎÆÃÄ§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÅÅÆ°»þÂå¤Î±¿Å¾¤¹¤ë´î¤Ó¤òÂÎ¸½
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ø´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ï¥®¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ¼»÷Åª¤ÊÊÑÂ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¤òÊü¤Ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥´¥í¥´¥í¤ÈÓ¹¤ë¿Í¹©²»¤¬¶Á¤¯¡£
±Ñ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ°Ê³°¤Ç¤âÏÃÂê¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¤ØÊú¤¯¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¥Ü¥¿¥ó1¤Ä¤Ç¡¢Æü»ºGT-R¤Î¤è¤¦¤ÊÁà½ÄÀ¤¬ÂÎ¸½¤µ¤ì¤ë¡£ÇúÈ¯Åª¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤Ç¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶î¤±¾å¤ì¤Ð¡¢Ë¾³°¤Ê´¿´î¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯5 N¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥·¥ã¥·¡¼¤Ïµ¡ÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢´¶¿¨Ë¤«¤Ê¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï»ØÀè¤ÇÁà¤ì¤ë¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥á¥«¥Ë¥«¥ë¤Ê¡ÖÇÈÆ°¡×¤¬ÅÁÇÅ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£ÅÅÆ°»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë±¿Å¾¤¹¤ë´î¤Ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¥´¥¸¥é¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿GT-R¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹Ó¡¹¤·¤¯¤âåÌÌ©¡£¸åÀÊ¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¾Î»¿¤ò¸Æ¤ÖÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¤í¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢EVµ»½Ñ¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
Ì¾ºî¤Î¸«»ö¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ
´¶³´¿¼¤¯¡¢ÇØ¤Î¹â¤¤¥É¥¢¤ò³«¤¯¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Í³Ñ¤¤¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬¡¢¼ê¤Ë´À¤ò¤«¤«¤»¤ë¶½Ê³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àû²ó¼´¤Ï¥·¥ã¥·¡¼Ãæ±û¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥¢¥¯¥¹¥ë¤ò¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤¿¡¢±Ô¤¤90ÅÙ¥¿¡¼¥ó¤ÏÄ«ÈÓÁ°¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Áà¤ë°Â¿´´¶¤â¹â¤¤¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥«¡¼¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢EV¤À¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤ÏÄã¤¤¡£Ä¹¤¤ÊÝ¾Ú´ü´Ö¤â¿´¶¯¤¤¡£
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¤½¤ó¤ÊÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¡£Í¥²í¤Ë¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢¥Ö¥í¥ó¥º¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÇÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁ°¤Î¼ñ¤ò¾ú¤·¤Ä¤Ä¡¢Ì¤ÍèÅª¡£¥é¥¤¥ó¤Ï¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ç¤â¡¢¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ë¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢»þÂå¤òÄ¶±Û¤·¤¿Èþ¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥â¡¼¥¬¥ó¡£Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡£Ì¾ºî¤Î¸«»ö¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
1km¤âÁö¤é¤º¤Ë¥â¡¼¥¬¥ó¤ØÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë
µ»½ÑÅª¤Ë¤â¤½¤ì¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àºà¤òÀÜÃå¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¡¢¶¯¸Ç¤Ç·Ú¤¤¡£¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¥ê¥Ã¥É¤ò³«¤±¤Ð¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¹½À®¤¹¤ëÌÚºà¤Ø¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤È¼ê»Å»ö¤¬¡¢¸«»ö¤ÊÍ»¹ç¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÏÌÌ¤Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤°ÌÃÖ¤Î¥Ð¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤Ø¡¢¿ÈÂÎ¤ò³ê¤é¤»¤ë¡£Á°Êý»ë³¦¤Ë¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬Ä¹¤¯¿¤Ó¤ë¡£Ä¾Îó6µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤Ç»É·ã¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥â¡¼¥¬¥ó¤ØÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1km¤âÁö¤é¤º¤Ë¡£
¥â¡¼¥¬¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ê±Ñ¹ñ»ÅÍÍ¡Ë ¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥½¥ó¡ÊJack Harrison¡Ë
¥â¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢·æºî¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£
