¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÍèµ¨¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©Æ³Æþ¡¡ÁÒËÜ¾»¹°Éû²ñÄ¹¡Ö¼ÂÎÏ¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¤Ï19Æü¡¢³ÆÂç²ñ¤Î½ç°Ì¤òÅÀ¿ô¤Ë´¹»»¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ä¥·¡¼¥ÉÉÕÍ¿¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤òÍèµ¨¤«¤éºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾Þ¶â¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿½¾Íè¤ÎÊý¼°¤ÏÂç²ñ¤´¤È¤Ëº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢ÁÒËÜ¾»¹°Éû²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìÎ§¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼ÂÎÏ¤¬¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡ÊÆ³Æþ¤Ï¡ËÆüËÜ¤¬°ìÈÖºÇ¸å¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÂç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤ÏºÇÄã500¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤ä¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¢¾Þ¶â1²¯5000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬ÉÕ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·Êý¼°¤Ç2Ç¯´Ö¼Â»Ü¤·¡¢¸«Ä¾¤·¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£