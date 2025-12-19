SKE48¡¢ÍèÇ¯1·î¤«¤é¡Ö¤´¿·µ¬ÅöÁªÏÈ¡×Æ³Æþ¤òÈ¯É½¡¡½é¤á¤ÆSKE48·à¾ì¸ø±é¤ò¿½¤·¹þ¤à¿Í¤Ë¡ÖÍ¥ÀèÅª¤Ë¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÀ²¤ìÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿SKE48
¢£Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤âSKE48¤Ø¤Î¤´À¼±ç¡¢À¿¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¸ø±é¤Î¼õÉÕ¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËSKE48·à¾ì¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ÆSKE48¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¤ªÀÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¡Ô¤´¿·µ¬ÅöÁªÏÈ¡Õ¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌÏÈ¡¦°ìÈÌ¥Ú¥¢ÏÈ¡×¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÊýË¡¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢SKE48·à¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ô¤´¿·µ¬ÅöÁªÏÈ¡Õ¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤ÆSKE48¤Î¸ø±é¤ò¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨²áµî¤ËSKE48¤Î¸ø±é¤Ø¤´Íè¾ìÎò¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¡¢Æþ¾ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁªÌµ¸úÅù¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸åSKE48·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é±þÊç¤Ë´Ø¤·¤ÏÁ³¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Ú¥¢¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤È²áµî¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤´±þÊç¤Ï¼õÉÕ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±È¼¼Ô¤¬¤´¿·µ¬¤Î¾ì¹ç¤Ï¼õÉÕ½ÐÍè¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¿·µ¬¤ÎÊý¤¬¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§ÍÍ¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤ÁÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Á´Ê¸
