¥ß¥Ã¥Ä¡¡º£Ç¯³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î´Ñ¸÷Âç»È¡Ö¤¢¤ó¤ÊÉÔ¤Ó¤ó¤Ê¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ê¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¼¤Ò¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¡Ê50¡Ë¤¬19Æü¡¢TOKYO¡¡MX¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë¶âÍËMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¡¢º£Ç¯³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¶¨²ñ¤«¤é´¶¼Õ¾õ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿ÏÃÂê¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ö»°½Å¸©¤ÎÄÅ»Ô¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÎÄÅ¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¡£Ì¾Á°¤Ë³Ý¤±¤Æ¡¢»°½Å¸©ÄÅ»Ô¤òPR¤¹¤ëÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Ä¤ÎÄÅ¤Ã¤Æ¡£³Ð¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤ÊÉÔ¤Ó¤ó¤Ê¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ»°½Å¸©¤Î´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë²Î¼ê¡¦ÃæÈø¥ß¥¨¤«¤é¤Ï¡ÖÊú¤¹ç¤ï¤»¤Ç¹Ô¤¯¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡Öº£Æü¤â¿·½É¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ñ»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»°½Å¸©°¦¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¡Ä¡×¤Èº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£