¡Úºå¿À¡ÛÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î29ºÐ±¦ÏÓ¤ò³ÍÆÀ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¡×¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï112»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨4.17
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï19Æü¡¢¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö99¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
29ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿188cm¡¢102¥¥í¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤Ï2015Ç¯¤Ë¥ì¥Ã¥º¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À®ÀÓ¤Ï18»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç16¤È2/3²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨3.24¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï112»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç116¤È2/3²ó¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.17¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤Ç¤Ï»î¹ç¤ò¾¡Íø¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤â¡£NPB¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¤Ï·ÀÌó¤ËºÝ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö»ä¤ËÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¶¸Åª¤Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡ª¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£