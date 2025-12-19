¡Ú ¥¤¥ë¥« ¡ÛÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥®¥å¤ÈÎÏ¹þ¤á¤Æ°®¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¡¢Âà±¡¸å¤Î³èÆ°Éüµ¢¤òÅÁ¤¨¤¿²Î¼ê¤ÎÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè½µÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ØÈþÀî·û°ì¤µ¤óµ¼Ô²ñ¸«¡Ù¤ÈÈ½¤êÁáÂ®¤´°§»¢¤Ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢°§»¢¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤ò´µ¤¦ÈþÀî¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¤ÎÉ×¤âÆ±¤¸¤Ç¤·¤¿¡£º£¤ÏÎÉ¤¤¤ªÌô¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤éÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤º²Î¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢·ãÎå¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Î¤¦¤ï¤ç¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¡Ö¥®¥å¤ÈÎÏ¹þ¤á¤Æ°®¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈþÀî¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¢¡ØÃÏ¾å¤Î°¦¡Ù¤Ë¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Ï¡Ö1999Ç¯¡ØÃÏ¾å¤Î°¦¡Ù¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤â²÷Âú²¼¤µ¤Ã¤¿ÈþÀî·»ÍÍ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥¤¥ë¥«¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Î¤¤Â³¤±¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Î¤ª»Ñ¤ÏÆ±¤¸ÉÂµ¤¤ÎÊý¡¹¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
