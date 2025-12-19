Ê¿ÌÌÈþ½Ñ¤Î¼ã¼ê»Ù±ç¾Þ¤Ë¸ÍÅÄ¤µ¤ó¡¡¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û
¡¡¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ï19Æü¡¢³¨²è¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÊ¿ÌÌÈþ½Ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼ã¼êºî²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ëVOCA¾Þ¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÍÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¡Ö¸ì¤é¤ì¤¶¤ë¼Ô¤Î»Ä¶Á¡×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾Þ¶â¤Ï300Ëü±ß¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï1988Ç¯ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô½Ð¿È¡¢Æ±»Ôºß½»¡£ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄ¦¹ï²È¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÍçÉØÁü¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¼Ì¿¿¤È³¨²è¤ò1Ëç¤º¤ÄÊÂ¤Ù¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤ÇÍçÉØÁü¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Îò»Ë¤ÈÄ¦¹ï²È¤Î»äÅª¤Ê»þ´Ö¤¬¸òºø¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¹ª¤ß¤ÊÉ½¸½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þºî¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖVOCAÅ¸2026¡×¤ÏÍèÇ¯3·î14Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¡¢¾åÌî¤Î¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£