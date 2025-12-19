5·î31Æü¤Ë¹ñÎ©¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¡¡WÇÕ¤ËÎ×¤àÆüËÜ¡¢26Ç¯ÆüÄø
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÍèÇ¯¤Î³ÆÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¡¢6·î³«Ëë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤àÃË»Ò¥Õ¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢5·î31Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÄ´À°Ãæ¡£WÇÕÁ°¡¢¹ñÆâºÇ¸å¤Î¶¯²½¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï5·î31Æü¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö´ðËÜÅª¤ËWÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÊÔÀ®¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤Î»î¹ç¤òºÇ½ªÁª¹Í¤Î¾ì¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤ËWÇÕ³«ºÅÃÏ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢6·î14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Þ¤Ç¤ËÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¡£
¡¡3·î31Æü¡ÊÆ±4·î1Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£