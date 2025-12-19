GTIのDNAは電気自動車へ

フォルクスワーゲン ジャパンは、2026年1月に開催される「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

最大の注目は日本初公開となるEVコンセプトカー「ID. GTI Concept」です。

さらに「Golf R」の特別仕様車や電動ミニバン「ID. Buzz」など、計3モデルが展示されます。

フォルクスワーゲン ジャパンは、2026年1月9日から11日に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」にブースを出展します。

今回の展示におけるハイライトは、2023年9月にドイツの「IAA MOBILITY 2023」で世界初公開されたコンセプトモデル「ID. GTI Concept（アイディー ジーティーアイ コンセプト）」の日本初公開です。

「GTI」という名称は、1976年の初代モデル登場以来、フォルクスワーゲンのスポーツモデルを象徴するブランドとして定着しています。「運転の楽しさと日常的な実用性の融合」をテーマに掲げ、高い走行性能とハッチバックの利便性を両立させてきた歴史があります。

今回展示される「ID. GTI Concept」は、この伝統的なDNAを電気自動車（EV）の時代へと継承するために開発されました。

GTIの生誕50周年を迎えるタイミングでの日本お披露目となり、従来のスポーティさや親しみやすさを維持しつつ、未来に向けた新たな解釈を加えたモデルとなっているようです。

未来のコンセプトカーに加え、内燃機関モデルの展示も行われます。

2025年1月の東京オートサロンでデビューしたハイパフォーマンスモデル「Golf R」をベースに、ブラックカラーの専用アイテムや特別装備を施した「Golf R Black Edition（ゴルフ アール ブラックエディション）」が参考出展されます。

通常のカタログモデルとは異なる、黒を基調とした精悍なスタイリングが特徴で、スポーティなハッチバックを好むファンにとっては注目の1台となるでしょう。

3台目の展示車両は、フル電動ミニバン「ID. Buzz（アイディー バズ）」です。

かつて「ワーゲンバス」の愛称で親しまれた「Type 2」のデザインヘリテージを受け継ぎながら、最新のEV技術で蘇らせたブランドのアイコン的モデルです。

今回はロングホイールベース仕様の「ID. Buzz Pro Long Wheelbase」が展示されます。

ブースでは車両展示のほか、ドイツVolkswagenアカデミー公認トレーナーによるトークショーなどのイベントも予定されています。