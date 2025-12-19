ゲストに盒恭た諭King ＆ Prince）が登場！【永瀬＆盒競灰瓮鵐箸△蝓曄崗し照れたね」：ミュージックカプセル
テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜」。
【動画】MCは永瀬廉！ゲストと「人生の推しソング」を紹介！
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。
2025年ラストを飾る放送回(12月25日放送)のゲストに、郄橋海人(King & Prince)が登場！
人生の推しソングはもちろんのこと、12月24日(水)に発売する7thアルバム「STARRING」に収録されている楽曲や制作へのこだわり、貴重な裏話を30分たっぷりとお届けします！TVer見逃し配信でもご視聴いただけますので、リアタイが難しい方は是非TVerでご覧ください。お気に入り登録もお願いします！
≪出演者コメント≫
Q1.収録を終えていかがでしたか？
郄橋）総じて素敵な番組だなって思いました。あと、天の声さんと離れた距離で収録していたけど、こっち来ちゃえばいいじゃん！っていうぐらい掛け合いとかも楽しくてラジオみたいな感じでしたね。
永瀬）そう！俺もずっとそれは思っていて、ラジオぐらい気を楽にして話せる番組なのよ。
郄橋）すごい楽しかった〜。どうでした廉は？
永瀬）番組の収録中にも話していたけど、ラジオ（水曜24:05頃〜King & Prince 永瀬廉のRadio GARDEN）ではゲストとして海人を1人では呼ばないっていうくだりずっとやってたやん。だから、今回は映像として2人で話している姿が残るっていうのは少し照れたね。
郄橋）僕的にはラジオにもそろそろ呼んでいただいてね。2人の時間を増やしていきたいなと思っております。
永瀬）久々のこういう時間は楽しかったです！
郄橋）楽しかったね！
Q2.テレビ、配信をご覧になる方へメッセージをお願いします。
郄橋）落ち着いた空間で楽しく過ごしたので、みんなとにかく見てよね！
≪番組概要≫
【タイトル】 ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜
【放送日時】 12月25日(木) 深夜2時5分〜
【放送局】 テレビ東京
【メインMC】 永瀬廉(King & Prince)
【サブMC】 コカドケンタロウ(ロッチ)
【ゲスト】 郄橋海人(King & Prince)
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
