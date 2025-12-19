¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡Ù¥Ï¥ë¥Ò¤«¤é¡Ø¤Ê¤¼Æ¨¤²¡Ù¥Ï¥Ã¥Ôー¤Þ¤Ç¡¢¥é¥Î¥Ù¤ÎºÇ¶¯¡Ê¶§¡Ë¥Ò¥í¥¤¥óÂç½¸·ë¡¡¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¥ì¥Ý
¡¡½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ï¥ë¥Ò¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Ìµ¿ô¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ÎÉ½»æ³¨¤¬¥®¥Ã¥·¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊÉ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡£12·î19Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤ÇSHIBUYA TSUTAYA¤ò²ñ¾ì¤Ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§KADOKAWA¡Ë¤¬³«ºÅ¡£¥°¥Ã¥º¤ä¥é¥Î¥Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¹¥ì¥¤¥äー¥º¡Ù¤¢¤é¤¤¤º¤ß¤ë¤¤¤ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¤â¡ª¡¡¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×
¡¡JR½ÂÃ«±Ø¤«¤é¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò¶´¤ó¤Ç¸«¤¨¤ëSHIBUYA TSUTAYA¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£²¿¤«¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤â¸«¤¨¤ë¥Ï¥ë¥Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢SHIBUYA TSUTAYA¤Î1³¬¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤Ë°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¦¥íー¥É¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥³ー¥Êー¤Ï¡¢ÄÌÏ©¤ÎÎ¾Â¦¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¥é¥Î¥Ù¤ÎÉ½»æ³¨¤¬¾þ¤é¤ì¡¢ÀÎÆÉ¤ó¤À²û¤«¤·¤¤ºîÉÊ¤«¤éº£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇ¿·¤ÎºîÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎºîÉÊ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£ÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¥é¥Î¥Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤³¤Á¤é¤Ï±ß´Ä¾õ¤ËÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µー¥¯¥ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¡¢³°¤«¤é¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥¯¥ë¤Ç¤â¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¦¥íー¥É¤Ç¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¥ã¥é¤äÈþ¾¯½÷¥¥ã¥é¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤«¤È¶½Ì£¤òÊú¤±¤ë¡£Ìë·Þ¼ù¡Ø¤Ê¤¼Æ¨¤²¤ë¤ó¤À¤¤¡© ËÍ¤Î¾¤´½Ã¤Ï²Ä°¦¤¤¤è¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¤É¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ºÇ¶§¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¸«¤ë¿Í¤òº®ÆÙ¤ÎÃæ¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤³¤ÈÀÁ¤±Éé¤¤¤À¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®Àâ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¥é¥Î¥Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©ー¥ë¤È¤¤¤¦¥³ー¥Êー¤òºî¤ê¡¢Ã«ÀîÎ®¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤äÀî¸¶ãª¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢µÌ¸ø»Ê¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¡¢¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡Ø¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡Ù¡¢Ä¹·îÃ£Ê¿¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤ºî¤Î¥·ー¥ó¤òÊ¸¾Ï¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤Æ¥é¥Î¥Ù¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤ÇÊª¸ì¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤òÃÎ¤ë¡£º®ºß¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êª¸ìÀ¤³¦¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥é¥Î¥Ù¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÇÁü¤ä²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤«¤é¥é¥Î¥Ù¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò³ÈÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥Î¥ª¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¤ÈORANGE RANGE¤Î¡Ö¥ß¥Á¥·¥ë¥Ù～a road home¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±ÇÁü¤ä¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤Î¡Ö¶õ¿§¥Ç¥¤¥º¡×¤È2000Ç¯Âå¥é¥Î¥Ù¡¢TrySail¡ÖHigh Free Spirits¡×¤È2010Ç¯Âå¥é¥Î¥Ù¤Î¥³¥é¥Ü±ÇÁü¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¥½¥Ëー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¥é¥Î¥Ù¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë´ë²è¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¤â¤Î¡£¸½ºß¤Ï¤³¤Î3ËÜ¤À¤¬¡¢´ë²è¤¬º£¸å¤âÂ³¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤É¤Î¥é¥Î¥Ù¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Î²ñ¾ì¤Ï¡¢1³¬¤Î¤Û¤«¤Ë7³¬¤Ë¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥«¥Õ¥§¤¬¥á¥¤¥ó¡£Ãæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤ÎÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ä¡Ø¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¥ê¥È¡¢¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¤Î¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¡¢¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î»þºê¶¸»°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Åù¿ÈÂç¤Ë¶á¤¤¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥¤¥Ì¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ì¤¬¡ÖÃé¸¤¥Ï¥Á¸ø¡×¤Î½ÂÃ«¤À¤«¤é¡£ÀÐÆ§°ìÜÆ¤Î¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëD¡ßD¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ê¥¢¥¹¡¦¥°¥ì¥â¥êー¤Ï¥¤¥Ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¡¢³û»ÖÅÄ°ì¤Ë¤è¤ë¡ÖÀÄ½Õ¥Ö¥¿ÌîÏº¡×¥·¥êー¥º¤ÎºùÅçËã°á¤Ï¥¤¥Ì¼ª¤Þ¤ÇÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ìÅì¾·Æó¡Ø¥Õ¥ë¥á¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤Î¥Æ¥Ã¥µ¡¦¥Æ¥¹¥¿¥í¥Ã¥µ¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¤¤Ï¥Ï¥Á¸ø¤È¤¤¤¦¤è¤êÁêÎÉ½¡²ð¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¡£Ãé¸¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤â¥é¥Î¥Ù¤Î¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¡ØSOA¡Ù¤Î¡Ö¥¢¥¹¥Ê¤Î¾È¤ê¥Þ¥è¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥×¥ìー¥È¡×¤Ë»¸¡¹SUN¡Ø»þ¡¹¥Ü¥½¥Ã¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¥Ç¥ì¤ëÎÙ¤Î¥¢ー¥ê¥ã¤µ¤ó¡Ù¤«¤éÍè¤¿¡Ö¥¢ー¥ê¥ã¤Î¤ª¤¦¤Á¥¹¥È¥í¥¬¥Î¥Õ¥×¥ìー¥È¡×¡¢¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤«¤é¤Ï¡Ö¶¸»°¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤é¸«¤¿ÌÜ¤â¹ë²Ú¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡ØRe:¥¼¥í¡Ù¤«¤éÍè¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤Î¥³¥ó¥Ý¥¿É÷Ì£¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¡×¡£¶ìÏ«¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÈà¤Ë¿´¤ò¼æ¤«¤ì¤ë¤Ê¤éÍê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤âÊÂ¤Ö¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¼þ¤ê¤Ï¡¢KADOKAWA¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤¬Ãª¤Ë¥®¥Ã¥·¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¹¥Ëー¥«ーÊ¸¸Ë¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ÎÈ¯Ã¼¤òºî¤Ã¤¿ÉÙÌîÍ³Íªµ¨´ÆÆÄ¤Î¾®ÀâÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Î¥·¥êー¥º¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢À¤³¦Îß·×¤Ç3100ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¯¹ÔÉô¿ô¤ò»ý¤Ä³ùÃÓÏÂÇÏ¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¤Î¥·¥êー¥º¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¸¸Ë¤Ë¸Â¤é¤º¥«¥ë¥í¡¦¥¼¥ó¡ØÍÄ½÷Àïµ¡Ù¤ä¹õÎ±¥Ï¥¬¥Í¡ØÊø²õÀ¤³¦¤ÎËâË¡¾ó¿¦¿Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Ã±¹ÔËÜ¤Î¥é¥Î¥Ù¥·¥êー¥º¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢KADOKAWA¤¬Ê¸¸Ë¤äÃ±¹ÔËÜ¤Ç´ö¤Ä¤â¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¡¢¥é¥Î¥Ù¤ÎÀ¤³¦¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î²è½¸¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¡£¸«¤Æ²ó¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥Ëー¥«ーÊ¸¸Ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëKADOKAWA¤Î¥é¥Î¥Ù¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥é¥Î¥Ù¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà¡¦¼Ì¿¿=¥¿¥Ë¥°¥Á¥ê¥¦¥¤¥Á¡Ë