サンリオ×侍ジャパンがコラボ！

写真拡大

　サンリオキャラクターズと野球日本代表、侍ジャパンがコラボレーションした新グッズの先行予約が、12月19日（金）から、オンラインショップ「HIGHGO MALL」で開始された。

【写真】ユニフォームが似合う！　「マスコットぬいぐるみ」など全19アイテム詳細

■本コラボ限定

　今回登場するのは、ハローキティやシナモロールなどおなじみのキャラクターが侍ジャパンのユニフォームやモチーフを身にまとった、本コラボ限定デザインのアイテム全19品。

　ラインナップは、“HOME”と“VISITOR”それぞれのユニフォームを着用した「ぬいぐるみマスコット」をはじめ、スマホケースなどに挟んで飾れる「ダイカットステッカー」や、全10種ランダムの「キラキラカンバッジコレクション」など、試合観戦から日常シーンまで幅広い場面で侍ジャパンの応援がかなうアイテムがそろう。

　ちなみに、2026年2月〜3月にはポップアップショップの展開も予定されている。