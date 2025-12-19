“サンリオ×侍ジャパン”がコラボ！ ユニフォーム姿の「マスコットぬいぐるみ」など登場
サンリオキャラクターズと野球日本代表、侍ジャパンがコラボレーションした新グッズの先行予約が、12月19日（金）から、オンラインショップ「HIGHGO MALL」で開始された。
【写真】ユニフォームが似合う！ 「マスコットぬいぐるみ」など全19アイテム詳細
■本コラボ限定
今回登場するのは、ハローキティやシナモロールなどおなじみのキャラクターが侍ジャパンのユニフォームやモチーフを身にまとった、本コラボ限定デザインのアイテム全19品。
ラインナップは、“HOME”と“VISITOR”それぞれのユニフォームを着用した「ぬいぐるみマスコット」をはじめ、スマホケースなどに挟んで飾れる「ダイカットステッカー」や、全10種ランダムの「キラキラカンバッジコレクション」など、試合観戦から日常シーンまで幅広い場面で侍ジャパンの応援がかなうアイテムがそろう。
ちなみに、2026年2月〜3月にはポップアップショップの展開も予定されている。
【写真】ユニフォームが似合う！ 「マスコットぬいぐるみ」など全19アイテム詳細
■本コラボ限定
今回登場するのは、ハローキティやシナモロールなどおなじみのキャラクターが侍ジャパンのユニフォームやモチーフを身にまとった、本コラボ限定デザインのアイテム全19品。
ラインナップは、“HOME”と“VISITOR”それぞれのユニフォームを着用した「ぬいぐるみマスコット」をはじめ、スマホケースなどに挟んで飾れる「ダイカットステッカー」や、全10種ランダムの「キラキラカンバッジコレクション」など、試合観戦から日常シーンまで幅広い場面で侍ジャパンの応援がかなうアイテムがそろう。
ちなみに、2026年2月〜3月にはポップアップショップの展開も予定されている。