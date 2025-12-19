Éã¤Ï¤È¤â¤Ë¸µÁíÍýÂç¿Ã¡ªà¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼êá¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥á¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁíÍý¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×
¾®Þ¼µÄ°÷¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÈÉã¡¦¾®Þ¼·Ã»°¡×¤ò½ÐÈÇ
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÂç¿Ã¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸À¤½±µÄ°÷¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Þ¼Í¥»Ò¸µÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤È¤Îà¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼êá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾®Þ¼Í¥»ÒÀèÀ¸¤Î²ñ¹ç¤Ç¤´°§»¢¡£º£Æü¤Ï¾®Þ¼ÀèÀ¸¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£½Å¤Í¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¾®Þ¼µÄ°÷¤Î¡ÖµÄ°÷ºß¿¦25¼þÇ¯¡¡¾®Þ¼Í¥»Ò·¯½ÐÈÇµÇ°²ñ¡×¤Ç°§»¢¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¾®Þ¼µÄ°÷¤Î±¦¼ê¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÎ¾¼ê¤Ç°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö25Ç¯¤â¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö²ñ¹ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¾®Þ¼ÀèÀ¸¤Î¤´³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥á¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁíÍý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤·¤¿»Å»ö¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¿Ê¼¡Ïº¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ÎÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÀôËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÎÉã¤ÏÂè87¡Á89Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¾®Àô½ã°ìÏº¤µ¤ó¡¢¾®Þ¼¸µÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÉã¤ÏÂè84Âå¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Î¾®Þ¼·Ã»°¤µ¤ó(µýÇ¯62)¡£¡¡¾®Þ¼µÄ°÷¤Ï1Æü¤Ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÈÉã¡¦¾®Þ¼·Ã»°¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£