¡¡6·î¤ËºÆº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿33ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Îà8ºÐÇ¯²¼É×¤È¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ×ÉØ¤ÇÊ¿Æü¥Ç¡¼¥È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢É×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òAmeba¥Ö¥í¥°¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾®ÎÓÎéÆà¡£¡Ö¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡¼!¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Æ¡Ä¤ªÅ¹Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¾°¿Í¤¯¤ó¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥Í¥¿¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾å°®¤ê¤âÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¼÷»Ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤Î¤Ü¤Î¥Ç¡¼¥È¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÎé¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤Ï2020Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¤Î¤¿¤¤¦¤¨¤ÈÎ¥º§¡£4·î¤Ë¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÈà»áÊç½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ç¤Ç¤¤¿Èà»á¸õÊä¤ÎÊý¤ÈÀµ¼°¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¤È¹ðÇò¤·¡ÖËÜÆü6·î30Æü¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä»ä¤¿¤Á¡¢·ëº§¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È8ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»¸ü¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢²¿¤è¤ê»ä¤ÎÌ¼¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤äÈà¤ÎÌ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤äÀ¸³èÌÌ¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡ª¡Ù¤È»×¤¤2¿Í¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£8·î¤Ë¡¢Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ÈÍèÇ¯2·î¤Ë½Ð»º¤ÎÍ½Äê¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£