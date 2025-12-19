Jリーグは19日、来年2月開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグ地域リーグラウンドの対戦カードを発表し、J1アビスパ福岡の開幕戦は、2月7日か8日、ホームの岡山戦に決まった。8季ぶりに昇格する長崎とのJ1での初対決はアウェーが3月14日か15日の第6節、ホームが4月11日か12日の第10節に決まった。

J1は東西10クラブずつに分かれ、ホームアンドアウェーでの地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。優勝クラブはアジア・チャンピオンズリーグ・エリートの出場権を得る。J2降格はなく、地域リーグは同点ならPK戦で決着など独自ルールも。同リーグの勝ち点に応じた特別助成金も贈られる。日程の詳細は第1、2節が26日、3節以降が来年1月9日に発表予定。

アビスパ福岡の百年構想リーグ対戦カード

節 月・日 H＆A 相手

1 2・ 7or2・ 8 H 岡 山

2 2・14or2・15 H C大阪

3 2・21or22or23 A 京 都

4 2・28or3・ 1 A 神 戸

5 3・ 7or3・ 8 H 名古屋

6 3・14or3・15 A 長 崎

7 3・18 H 清 水

8 3・21or3・22 H G大阪

9 4・ 4or4・ 5 A 広 島

10 4・11or4・12 H 長 崎

11 4・18or4・19 A 名古屋

12 4・25or4・26 A 岡 山

13 4・29 H 広 島

14 5・ 2or5・ 3 A C大阪

15 5・ 6 H 京 都

16 5・ 9or5・10 A 清 水

17 5・16or5・17※A G大阪

18 5・23or5・24 H 神 戸

プレーオフラウンド 第1戦 5・30or5・31 H

第2戦 6・ 6or 6・ 7 A

Hはホーム、Aはアウェー

※G大阪がACL2で4強入りした場合は4・22