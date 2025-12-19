J1福岡の本拠地、ベスト電器スタジアム

　Jリーグは19日、来年2月開幕の明治安田Jリーグ百年構想リーグ地域リーグラウンドの対戦カードを発表し、J1アビスパ福岡の開幕戦は、2月7日か8日、ホームの岡山戦に決まった。8季ぶりに昇格する長崎とのJ1での初対決はアウェーが3月14日か15日の第6節、ホームが4月11日か12日の第10節に決まった。

　J1は東西10クラブずつに分かれ、ホームアンドアウェーでの地域リーグラウンドを行った後、プレーオフラウンドで最終順位を決める。優勝クラブはアジア・チャンピオンズリーグ・エリートの出場権を得る。J2降格はなく、地域リーグは同点ならPK戦で決着など独自ルールも。同リーグの勝ち点に応じた特別助成金も贈られる。日程の詳細は第1、2節が26日、3節以降が来年1月9日に発表予定。

アビスパ福岡の百年構想リーグ対戦カード

節  月・日　　　 H＆A　相手
1　2・  7or2・  8　H　岡　山
2　2・14or2・15　H　C大阪
3　2・21or22or23  A　京　都
4　2・28or3・  1　A　神　戸
5　3・  7or3・  8　H　名古屋
6　3・14or3・15　A　長　崎
7　3・18　　　　  H　清　水
8　3・21or3・22　H　G大阪
9　4・ 4or4・   5　A　広　島
10  4・11or4・12　H　長　崎
11  4・18or4・19　A　名古屋
12  4・25or4・26　A　岡　山
13  4・29  　　　　H　広　島
14  5・  2or5・  3　A　C大阪
15  5・ 6　　　　   H　京　都
16  5・ 9or5・10 　A　清　水
17  5・16or5・17※A　G大阪
18  5・23or5・24　H　神　戸
プレーオフラウンド　第1戦　5・30or5・31　H
　　　　　　　　　　第2戦　6・ 6or 6・ 7　A

Hはホーム、Aはアウェー
※G大阪がACL2で4強入りした場合は4・22