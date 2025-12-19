阪神は１９日、ダウリ・モレッタ投手と契約を結んだことを発表した。単年契約で年俸は１００万ドル（約１億５６００万円）。背番号は「９９」に決まった。（金額は推定）

モレッタは球団を通じ「私に日本でプレーする機会を与えてくれたタイガースに感謝します。日本でプレーすることは、私の長年の夢であったので、今回実現できたことに大変興奮しています。熱狂的なタイガースファンの前でプレーするのを楽しみにしています。チームの連覇に少しでも貢献できるように、精一杯頑張ります。アリガトウ！！」とコメントした。

竹内球団副本部長は「メジャーでの経験もあり、中継ぎ投手としての経験は豊富です。来季はチームでも主に中継ぎとして大事な場面で登板し、チームの勝利に貢献してくれると期待しています」と説明した。

モレッタは今季、パイレーツに所属した右腕。１８試合に登板し１勝１敗、防御率３・２４をマークした。メジャー通算では１１２試合に登板し、１１６回２／３で１３８奪三振をマークしている。独特の軌道を描くスライダーが武器で、１００マイルに迫る直球も魅力だ。

２０２４年シーズンに右肘のトミー・ジョン手術を受けて全休。レッズ時代には「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ａｍｅｒｉｃａ」のプロスペクトにランクされるなどの有望株だった。