「グランプリ、グランプリシリーズ・ＳＧ」（１９日、住之江）

中央ホールで、女子レーサーの渡辺優美（３３）＝福岡・１０５期・Ａ１＝がトークショーを開催した。

グランプリシリーズ戦では、女子でただ１人の参戦となった遠藤エミ（滋賀）が奮闘中。「本当に強すぎて、いつになったら倒せるかな、と思っています」とライバル心を抱くが「私も強くなって、一緒の舞台で戦いたいな、と思っています」と大舞台での共闘を熱望した。

渡辺と言えばショートカットがトレードマーク。この日も大阪の美容院で「しっかり整えてきました」と華やかなスタイルを披露すると「（髪型を）いつかアフロにしたいと思います。アフロでティアラをかぶりたい、というのがあります」と大胆な構想を披露。「結構髪の毛を伸ばさないといけないと思うので、もしかしたら、ブリッジをせずに伸ばしていたら狙っているかもです」と今後の展開をにおわせた。

２６日からは、大村で開催のプレミアムＧ１・クイーンズクライマックスに参戦。「大村は初優勝をしたレース場なので好きですね。相性もいい方です」とレースが待ち遠しい様子。「今年は勝率も優勝回数もキャリアハイでいけているので、成長段階でいい流れだと思います。（攻撃態勢を）整えまくっていきます」と意気込みを示した。