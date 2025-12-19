À¾¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«11·îÊÂ¤ß¡¡°ìÊýÅÔ¿´¤ÏºÇÄãµ¤²¹2.8¡î¡Ä±©»ÒÈÄ»Ô¤ÇÆø¤ï¤¦ÀõÁð¡¡´¨¶õ¤Î¤Ê¤«¥«¡¼¥ÉÌÜÅö¤Æ¤ËÂç¹ÔÎó¡¡¤¢¤¹¤Ï³ÆÃÏ¡Ö°ÛÎã¤Î¹â²¹¡×
Á´¹ñ481ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0ÅÙÌ¤Ëþ¤ÎÅßÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿19ÆüÄ«¡£
2ÆüÏ¢Â³¤ÇÅßÆüÃÏÅÀ¤¬400°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤è¤êÀ¾Â¦¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ï11·îÊÂ¤ß¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤È¤Ê¤êµ¨Àá¤¬µÕÌá¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
19ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬2.8ÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ó¤ÀÅìµþÅÔ¿´¡£
Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö±©»ÒÈÄ»Ô¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀõÁð»û¤Ç¤Ï¡¢´Å¼ò¤¬¼¡¡¹¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤¬1.4ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³Íü¡¦¹ÃÉÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢´¨¶õ¤Î²¼100Ì¾¤Û¤É¤ÎÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¤´ÅöÃÏ¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¹ÃÉÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¥«¡¼¥É¤¬ÌµÎÁ¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Î¤Õ¤¿¤¬¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¹ç³Êµ§´ê¤Î¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¼õ¸³À¸¤«¤é¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
70Âå¤Î½÷À2¿ÍÁÈ¤Ï¡ÖÂ¹¤¬¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¥¬¥ó¥À¥à¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¡ª¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡Ù¤È¡×¤È¡¢ÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥É¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿2¿Í¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÅì¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢Å·µ¤¤¬Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤´¤í¤«¤é¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°ÛÎã¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤Ç¤¹¡£
ÅìÆüËÜ¤ÇÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬11·îÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç½©¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢11·îÃæ½ÜÊÂ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹17.6ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
ËèÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥µ¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬»Ô¤Î¡Ö¹âºê»³¼«Á³Æ°Êª±à¡×¡£
Åß¾ì¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤¦¡È¥µ¥ëÃÄ»Ò¡É¤¬Ì¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¤³¤Î¥Ý¥«¥Ý¥«ÍÛµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë¥µ¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÆü¸÷Íá¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
11·î¾å½ÜÊÂ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹17.6ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡°æ»Ô¡ÖÂ±©»³¸ø±àÍ·±àÃÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢Åß»ê¤Î»þ´ü¤òÁ°¤Ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¥æ¥ºÅò¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤ò¹¥¤ß¤ªÉ÷Ï¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥«¥Ô¥Ð¥é¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤Ä¤«¤ë¤È¡¢ÅòÁ¥¤«¤é½Ð¤Æ±àÆâ¤òÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÍÛµ¤¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä»¼è¡¦¼ãºùÄ®¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¡¼¾ì¡Ö¤ï¤«¤µÉ¹¥Î»³¥¹¥¡¼¾ì¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤ò20Æü¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸µ¤ò¸«¤ë¤ÈÀã¤¬²ò¤±¤Æ´°Á´¤ËÃÏÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸«¡¢°ìÌÌ¤ËÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥²¥ì¥ó¥Ç¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÁðÌÚ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÀãÉÔÂ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ãºù´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¦»³º¬À¯É§¼ÒÄ¹¡§
ÀÑÀãÎÌ¤¬10Ñ¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤Æ¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤È¤·¤Æ¤Ï³êÁö¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áá¤¯´¨ÇÈ¤¬Íè¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÎ¦ÊÌÄ®¤ÇÉ¹ÅÀ²¼26.0ÅÙ¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢»¥ËÚ¤â6Æü¤Ö¤ê¤ËÉ¹ÅÀ²¼5ÅÙ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20Æü¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬12ÅÙ¤È°ÛÎã¤Î¹â²¹¤È¤Ê¤ëÍ½Êó¤Ç¡¢12·î¸åÈ¾¤Ë12ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È46Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤â20ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÍ½Êó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£