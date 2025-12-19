【89人に1人】SBI新生銀行、住宅ローン3カ月分の金利相当額を還元するキャンペーン開始
SBI新生銀行は12月18日から、東京証券取引所プライム市場へ新規上場を記念し、住宅ローン利用者に向けた特別なキャンペーン「住宅ローンでワクワク＜8989＞キャンペーン」を開始した。
住宅ローンでワクワク＜8989＞キャンペーン
2026年3月31日までのキャンペーン期間中に、SBI新生銀行の住宅ローンに申込み、2026年6月30日までにエントリーかつ借り入れした人の中から、抽選で89人に1人、住宅ローン3カ月分の金利相当額(上限10万円)を還元する。還元金額は「借入総額×当初借入金利(年率)×3カ月/12ヵ月(小数点第1位は四捨五入)」で計算する。
なお、キャンペーンエントリーは、別途エントリーフォームへ口座番号や生年月日等を入力する必要があり、住宅ローンの申込みだけではエントリーとはならないとのこと。エントリー期間終了後、一括で抽選を実施する。エントリー時に入力した口座番号または生年月日に誤りがある場合は対象外となる。
